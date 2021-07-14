洛縣警局長維拉紐瓦變臉 支持者感背叛

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦「由左轉右」，還要罷免洛縣檢察長賈斯康，讓民主黨人又驚又怒。(洛縣警局網頁)

6月份被洛縣民主黨 部要求辭職的洛杉磯縣警局(LASD)局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）近來不斷抨擊「左傾」的民主黨言論，讓當年幫助他當選的民主黨人充滿背叛與悔恨。

自從佛洛伊德遭警員虐殺案發酵一年多來，洛杉磯與美國各大城市主導政治的左傾民選官員，爭先恐後要求對警務進行變革，但其中並不包括維拉紐瓦。

相反地，他卻與在當時協助他競選的自由派勢力開戰，不僅抨擊洛杉磯市長賈西提，更支持罷免被外界視為「親密戰友」的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）。維拉紐瓦的競選顧問Javier Gonzalez說，「我們正在與醒來的左派競爭，我們會贏的。」

●民調：好感度35％ 沒好感31%

洛杉磯加大 3月分民調發現，35％受訪者對維拉紐瓦有好感，31%有不好的印象，而去年其好感度為31%。

隨著該縣兇殺案和其他犯罪持續攀升，社區對遊民問題不滿，維拉紐瓦似乎寄望強化這些觀點，改變外界對連任的化學反應。在最近一次公開評論中，他引用南加大調查，指10%洛杉磯人計畫於明年離開洛杉磯。

目前維拉紐瓦優先考慮的事項與態度，與三年前競選時大相徑庭。當時身為一位相對沒有知度名的候選人，稱自己將成為洛縣138年以來第一位民主黨籍縣警局長，積極討好自由派選民。

他承諾，禁止聯邦移民及海關執法局探員在洛縣監獄內工作，支持替非法移民擴大社會服務。他參加LGBTQ活動，希望結束監獄現金保釋制度。這些策略幫助維拉紐瓦建立支持聯盟，該縣民主黨與自由派團體支持他，代表洛縣警局保守工會也支持他。

●頻讓有爭議者復職 惹議

但當選後，維拉紐瓦的確採取一些政策兌現其承諾，但「蜜月期是短暫的」。隨著維拉紐瓦拒絕要求提高縣警局透明度，呼籲對有爭議的執法人員復職，包括讓一名因家庭虐待受指控的警務人員復職，支持者逐漸失望。

從表面上看，2018年競選縣警局長的他，應是洛縣檢察長賈斯康親密戰友，他與維拉紐瓦一樣反對現金保釋，希望限制與移民官員合作。

但維拉紐瓦近來卻不斷批評賈斯康政策，稱這些政策忽略犯罪受害者，協助助長暴力犯罪。

面臨罷免的洛縣檢察長賈斯康。(ABC)

今年2月，犯罪受害者親屬發起罷免賈斯康運動，維拉紐瓦穿著便服出現，公開表達對賈斯康的不滿，因其不尋求增加刑罰以延長形式被告在監獄的時間。

支持維拉紐瓦競選的政治顧問Jasmyne Cannick說，「他來找我們，說了我們想聽的，但當選後變成一個完全不同的人。」

去年夏天，當縣警局官員在南洛杉磯開槍打死非裔Dijon Kizzee時，裂痕加深了。維拉紐瓦將抗議Kizzee槍擊案者視為外地煽動者，與保守派人士舉辦反擊活動。

●斥民主黨人是富有西部居民

支持他的民主黨人，終於在上月投票要求他辭職。維拉紐瓦並未在線上會議替自己辯護，投票前幾小時，連任競選團隊發出電子郵件，聲稱其是一位「進步的民主黨人」。

隔天社交媒體直播上，維拉紐瓦將洛縣民主黨人斥為「鎮上非常富有的西部居民」，警局在聲明中稱，「該黨已被激進的左傾議程劫持」。

維拉紐瓦是一個多世紀以來，第一位戰勝現任縣警局局長者。「他是否脆弱，很大程度上取決於對手是誰」洛杉磯州大Luskin公共事務學院Jim Newton說，「如果沒有一個夠份量的對手出來與他競選，這些都不重要。」