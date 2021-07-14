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韓非裔局長潤博 挑戰維拉紐瓦

本報記者／洛杉磯報導
韓裔和非裔血統的洛杉磯機場警局長潤博，將參選洛杉磯警局局長。（洛杉磯國際機場官網下載）
韓裔和非裔血統的洛杉磯機場警局長潤博，將參選洛杉磯警局局長。（洛杉磯國際機場官網下載）

有韓裔和非裔血統的洛杉磯機場（LAX）警局長潤博（Cecil Rhambo），12日宣布將於2022年選舉挑戰洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)的職位。洛杉磯縣警局是美國最大的縣警局，擁有近1萬名員警和逾8000名文職人員。

曾任洛縣警局助理局長（Assistant Sheriff）的潤博，在發布一連串支持他的名單，與叫做「為了更好」（For Good）的線上視頻之際宣布參選。他誓言要反抗腐敗，並概述他政見。

潤博在洛縣警局工作33年，2014年從警局退休後至2017年，擔任卡森市（Carson）市府助理經理，2017至2019年7月擔任過康普頓市（Compton）市府經理。2019年11月6日成為洛杉磯國際機場警局局長。出生於韓國的潤博幼年被收養，在康普頓和南洛杉磯長大。

在「為了更好」的競選視頻中，他說他想解決洛縣警局內部幫派問題，及洛縣持續上升的謀殺案和槍擊案，洛縣的暴力犯罪率目前正以過去十年少見的速度上升。他身為非裔和亞裔，深深明白作為一個有色人種走在街上是什麼情況。

他指責維拉紐瓦破壞了公眾對洛縣警局的信任，維拉紐瓦「利用恐懼鞏固權力」，試圖重新僱用曾犯下家暴或過度使用武力的前警察，這些壞警察讓我們這些好警察，看起來也像是壞警察。

但維拉紐瓦一直為他作為局長的紀錄進行激烈辯護，堅稱他大刀闊斧掃蕩警局內部幫派問題，以及在犯罪率飆升時期，呈現給洛縣縣政委員會他將如何大幅度預算削減的計畫。

潤博的支持者，包括州參議員布拉德福德（Steve Bradford），眾議員吉普森（Mike Gipson），加州進步核心小組創始人和眾議員鍾斯-蘇耶（ Reggie Jones-Sawyer），女眾議員伯克（Autumn Burke），和眾議員庫珀（Jim Cooper）。

「作為洛縣警局長，我將制止腐敗，打擊犯罪，解決無家可歸，使我們的刑事司法系統更加公正和公平，且對所有人都有效」，潤博並說，當洛縣警局受到美國民權自由聯盟和FBI指控虐待囚犯時，他勇於站出來和他的老闆、當時的警局局長李貝卡（Lee Baca）和領導層的其他人對抗。

目前宣布角逐洛縣警局長的參選人，還有該局的分局長維拉 (Chief Eliezer Vera)。他在今春宣布參選，他自1988年即在洛縣警局服務。

洛縣 洛杉磯國際機場 警察

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