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UCLA婦科醫師性侵案 7300萬元和解

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
前洛杉磯加大(UCLA)婦科校醫西普斯涉及性虐待和性侵犯的集體訴訟，聯邦法官12日批准7300萬元訴訟和解協議。（美聯社）
前洛杉磯加大(UCLA)婦科校醫西普斯涉及性虐待和性侵犯的集體訴訟，聯邦法官12日批准7300萬元訴訟和解協議。（美聯社）

聯邦法官12日批准7300萬元訴訟和解協議，該集體訴訟案由5500多名女性提出，稱她們遭受洛杉磯加州大學（UCLA）前婦科醫師西普斯（James Heaps）的性虐待和性侵犯。

聯邦法官R. Gary Klausner要求洛杉磯加大，在預防和報告不當的性行為時，必須提供更好的識別監督程序。

該訴訟最初於2019年在洛杉磯聯邦地區法院提起，指控西普斯對女性患者進行性攻擊、虐待和騷擾，並指責洛杉磯加大在意識到其不當行為後，未能保護其他患者。

根據原告律師，和解協議中的7300萬元，用於補償5500多名受害女性，這些受害者曾分別於1986至2018年在Ronald Regan洛杉磯加大醫療中心、1983至2010年在校區學生健康中心、以及2014至2018年在西普斯的UCLA辦公室遭到傷害。

根據去年10月對西普斯和加大理事會提起集體訴訟的律師Elizabeth A. Kramer，和解協議將為所有訴訟成員提供2500元的自動付款，至於那些挺身而出的人最多可尋求25萬元賠償。

訴訟中指控西普斯的行為，包括檢查期間的性虐待、推薦不必要的程序、過於頻繁的檢查，以創造更多的性虐待機會、發表不恰當和具有性暗示的評論、以及未經同意脫掉患者的衣服或長袍。

64歲的西普斯另外面臨21項性虐待的刑事罪名，他被指控性侵犯七名女性，如果所有罪名成立，將面臨超過67年的監禁。該訴訟稱，雖然患者早在幾年前就曾舉報過西普斯，但直到 2017年底，其不當性行為的指控才被報告給洛杉磯加大的Title IX辦公室，並展開正式調查。

除了賠償之外，該大學還進行一系列改革，包括實施新的性騷擾、性侵犯調查模式，以及對UCLA醫療設施人員進行敏感檢查的培訓。

洛杉磯加大 性侵 UCLA

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