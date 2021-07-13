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去年10月「綠卡大軍」 面試還在等…移民路更艱辛

記者謝雨珊／洛杉磯報導
綠卡面試超長等待時間，已嚴重對申請者的生活造成深遠影響。（本報檔案照）
綠卡面試超長等待時間，已嚴重對申請者的生活造成深遠影響。（本報檔案照）

南加州華裔居民劉女士目前正在辦理職業移民，2020年10月與配偶一起遞交I-485表格，按流程接下來應該是打指紋，綠卡面試即可拿到綠卡，以往需要半年時間，可是十個月過去了，劉女士和丈夫還沒有收到面試通知，心中慌亂如麻，生活受到很大影響。

劉女士表示，因為疫情關係，原先已預料等候時間會延長，但沒想到這麼長時間。她說，丈夫本是在中國工作，這次來美國是想遞個I-485表格，面試之後即可拿到綠卡。沒想到這一步驟讓丈夫在美國等了快一年，持旅遊簽證的丈夫又不能在美國工作。「零收入」的生活過了將近一年，如今綠卡面試仍是遙遙無期，兩人很焦急。劉女士從辦綠卡開始到現在，已經耗費了五、六年時間，「等得已經麻木了」。

有移民律師坦言，根據經手案件來看，去年10月遞件者多數案件未果，預計這波等候時間恐得超過一年。移民局數據顯示，移民局加州處理中心的I-485平均處理時間，最多可達55個月，也就是約4.5年。這項消息令許多申請者大嘆，「美國移民之路愈來愈艱辛」。

事實上，劉女士正是2020年10月大批遞件身份調整申請I-485的「綠卡大軍」成員之一。去年10月中國大陸出生的職業移民綠卡排期出現大躍進，EB-3審批日期前進136天，遞件日期前進396天。排期大躍進促使申請者，向移民局遞交身分調整申請的I-485案件暴增，傳聞有約30萬人在去年10月遞件，這批人被稱為「10月綠卡大軍」。

案件暴增加上疫情影響，致使他們至今仍在苦苦等候綠卡面試。

移民局 綠卡 面試

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