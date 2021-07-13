疫期人力減 移民局積壓30萬件綠卡案

有些申請者擔心疫情影響，綠卡申請等待面試時間恐比現在更長。（本報檔案照）

2020年10月遞交身分調整申請I-485人數多了兩倍多，移民局 「異常」名額大開放，讓不少移民律師相當吃驚。移民律師許俊良表示，每年移民名額事實上只有14萬個，去年10月一次遞件30萬，恐將導致較晚遞件I-485申請者綠卡面試 速度更慢；但也有律師認為個案依情況而定。

在洛杉磯工作四年的張小姐，在去年10月底遞交485表格，目前正在等待綠卡面試。看到不少「同伴」在網上分享等待綠卡面試心得，為此感到心有戚戚焉。再加上身邊一些好友陸續拿到綠卡，張小姐的心裡比過往更焦躁。

張小姐表示，按照過往身邊友人職業移民經歷，遞交485之後通常最多等六個月左右綠卡就可入手。如今已等了近一年，面試仍無消息，心裡特別慌張。面對遙遙無期的等待，張小姐無奈表示，遞交485之後的生活，哪裡都去不了，哪裡也不敢去，只因害怕錯過幾乎影響一生的綠卡面試。

張小姐身邊有一些等待遞件的友人，他們很擔心之後的綠卡申請受疫情影響，等待面試時間恐怕會比現在更長，盼望移民局趕緊找到替代或解決方案，縮短他們整天提心吊膽的日子。

移民律師蔡玟慧坦言，疫情期間移民局人手不夠，只有三分之一的人力上班，造成案件積壓，影響作業程序，拉長了綠卡面試的等待時間。至於是否會影響遞交485表格之後的綠卡面試速度，還要依未來情況而定。

不過曾擔任移民檢察官多年的移民律師姜國棟表示，即使加州經濟已全面重啟，但疫情仍未退去，移民局如今上班人力仍只有25%。為解決案件積壓過多的問題，移民官已逐漸取消部分申請人的面試要求，這些人也因此直接獲得綠卡。