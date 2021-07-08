華裔政策專家陳仁宜 參選加州主計長

胡佛研究院研究員陳仁宜將宣布競選加州主計長。(本報檔案照)

又有一位來自南加州 的華裔宣布參選加州主計長，這回是具有全國知名度的共和黨 人，但想在民主黨 稱霸所有六大民選官員職位的加州打出一片天，有相當難度。

前共和黨總統提名人、聯邦參議員羅穆尼 (Mitt Romney) 的首席政策顧問、華裔胡佛研究院研究員陳仁宜 (Lanhee Chen) 將宣布參選加州主計長 (State Controller) 。

陳仁宜雖曾替多名共和黨政要羅穆尼、小布希 (George W. Bush)，以及佛羅里達參議員盧比歐 (Marco Rubio)等 做過事，可是從未參選過公職，此外他是共和黨員，共和黨從2006年至今，從未贏過一席代表全加州民選公職的選戰，陳仁宜參選勝算有多大？

陳仁宜雖沒有參選過公職，可是已有全國知名度，他經常在電視上，以簡明的話語解釋複雜問題。

陳仁宜成長於聖蓋博谷，雙親為台灣移民。他說，目前政界面臨的一大挑戰是，我們沒有仔細詢問一位民選官員必須盡到的責任，這名民選官員適不適任，能不能夠把事情做好。這是他真正想做到的事。他說，民眾要非常清楚，主計長首要責任是錢要花在哪些地方，這也是他想做的事。

陳仁宜受訪時，好幾次談到州主計長有審查政府花費的權力時，就感到很興奮。他說，主計長的工作就是維持好政府工作，而且主要是注意實質問題，而非政治問題。對他而言，這個實質問題就是：花了這麼多錢，我們得到了什麼？

陳仁宜推文表示，應該有人審計這些政府花費，深入查一下幾十億稅金花到哪裡去了。他已經開始構想當一個州主計長，他準備查哪些單位機構的帳目。

陳仁宜說：「加州低收入醫療保險 (Medi-Cal) 表現如何？居家支持服務 (the In-Home Supportive Services) 表現得怎麼樣？加州高鐵局 (High Speed Rail Authority) 到底怎麼樣了？錢到哪裡去了？失業保險怎麼亂成一團？這些都是很嚴肅的問題。」

他指出，如果過去10年到15年間，主計長從這個角度認真思考問題，今天的處境就會不同。陳仁宜說，聽起來有點奇怪，提到審計，他就感到興奮。

陳仁宜參選的最大挑戰是共和黨加州勢力單薄，他的選票候選人名字將出現「共和黨」字樣。陳仁宜初選的主要對手將是民主黨的加州稅務委員會 (Board of Equalization) 非洲裔委員郭嫻 (Malia Cohen) ，她曾擔任過舊金山市議員。如果陳仁宜與郭嫻雙雙進入決選，後者將得到實力雄厚的加州民主黨支持。

此外，南加州蒙特利公園市華裔市長饒影帆(Yvonne Yiu)，先前已宣布參選主計長。