賈斯康下令 全面檢視執法過當案件

洛杉磯縣檢察長賈斯康下令組新團隊，重新檢視執法官員致命武器使用時機是否得宜（美聯社）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）上任之初就承諾，成立專案團隊負責調查警方是否執法過當、濫用致命武器。半年過去，賈斯康本周終於組成獨立調查團隊FACCT，重新檢視執法官員致命武器使用時機是否得宜，並對後續處理方式提出第三方看法。

賈斯康強調，不論執法人員、民權律師、社運人士或其他民眾，都對難以計數的執法行動發出具體質疑，為恢復民眾信賴與社群 攜手，他決定召集FACCT團隊，全面檢視既有事證，進一步檢討提出建言。

FACCT團隊全名為The Factual Analysis Citizen Consulting Team（事實分析公民諮詢團隊 )，組成人士包括民權律師、法界學者，與執法合憲專家，目標是確認、議定與重檢使用武力的執法案件，特別是法醫證據或目擊證詞自相矛盾，或是民刑事與糾舉案件所提出新事證時。 團隊確認案件存有疑慮後，爾灣加大 （UC Irvine）法律系學生將協助審視檔案資料，並對FACCT隊提交報告。

不過，FACCT成員對量刑裁罰並無建議權，只能提交與先前事證相左的新發現與其他事證。最終是否展開額外調查，洛縣 檢察長辦公室才有最終決定權；如果成案，檢察長才會責成特別檢察官，或對先前不予起訴的案件另外提起刑事指控。此外，FACCT團隊也可能無法檢視某些特定事證。

不過，賈斯康說，只要合法使用槍械的標準無法確立，員警開槍是否真有必要，且為阻卻違法的最終手段，各界還是持續會有質疑聲音。立法部門最終仍應授權成立獨立機構，讓洛縣具有獨立審視執法案件的能力。