「風景區變遊民營」 放任遊民霸海灘 洛議員恐遭罷免

威尼斯海灘長期遭遊民霸占，市議員阻撓市府清理，現在選區內市民發動罷免。(ABC)

街頭遊民霸占海灘和社區街道，該區的市議員不但無所作為，還阻止官方清理遊民問題，忍無可忍的洛杉磯 市民發動罷免。

洛杉磯市議會有兩位成員在一周內收到罷免通知，一位是第11選區市議員博寧（Mike Bonin），另一位是第四選區市議員拉曼（Nithya Raman），他們選區內的遊民，占領著名旅遊景點威尼斯海灘（Venice Beach）、好萊塢街道安營扎寨，犯罪猖獗，髒亂不堪，兩名議員無所作為，甚至反對城市強制性清理。選民遂憤怒發起罷免，還他們一個安全衛生和美好宜居的家園。

博寧批罷免運動 獲右翼支持

罷免運動網站指出，在博寧的袒護下，威尼斯海灘上無家可歸者的人道主義危機呈指數級增長，納稅人的錢被揮霍掉，當地商業苦苦掙扎，犯罪猖獗不斷上升。社區和學校不安全，當地居民不敢去公共海灘和社區公園。

但博寧聲明，「這次罷免選舉是對納稅人資金的過度浪費，試圖破壞本人為無家可歸者，危機提供真正解決方案的努力，以及壓制進步派聲音的罷免嘗試中的最新一次。」博寧批判，罷免運動得到右翼勢力和選民支持，他們努力阻止海岸地區的住房、住所和服務，讓人們流落街頭。

風景區變遊民營 居民難忍受

華人居民朱太太表示，威尼斯海灘是洛杉磯著名旅遊景點，有草地公園、網球場、籃球場、步行道、餐廳等，以往人們在海灘曬日光浴，下海游泳、玩衝浪、帆傘運動，尤其夏季海邊清涼成為避暑勝地。如今遊民占領海灘，營地又髒又亂，犯罪率上升，風景區變遊民營實在難以接受。她不敢再去海灘玩了，至少要等到遊民營區被清理乾淨。

博寧代表包括威尼斯海灘在內的洛杉磯市西區，女議員拉曼代表好萊塢（Hollywood）和銀湖等社區，在這兩個選區內無家可歸者問題很嚴重。他倆提出以自願及服務為基礎的方法，取代洛杉磯市強制性的「清掃」（sweeps）式營地管理，結果導致遊民問題越來越嚴重。

洛縣 警驅離 遊民 遭博寧反對

由於洛市議會沒有決議，洛市警局（LAPD）按兵不動，於是洛縣警局（LASD）制定行動計畫，擬在7月4日之前，清除威尼斯海灘步行道旁的無家可歸營地。縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）上周帶領警局無家可歸服務外展小組，16名警員和六名診所醫師來到現場調查，為執行驅離行動做準備。但洛縣警局的行動遭博寧反對，他認為維尼斯海灘是洛市警局管轄區，維拉紐瓦的動作逾越權限。

根據洛杉磯市選罷法，選民可以在送達通知的四星期後，開始徵集罷免市議員簽名。請願者須在120天內收集到占選區註冊選民15%的有效簽名，便可以放入選票。其中，拉曼罷免至少需要2萬7448 個簽名，博寧罷免至少需要2萬7387個簽名。博寧已在部署2022年競選第三任，也是最後一次任期。