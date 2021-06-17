大麻業轉型加州砸1億元 只協助合法化17縣市

加州警方常常查獲非法大麻種植場。(河濱縣警局提供)

大麻已在加州 全面合法化，但由於稅率太高、審核執照程序繁瑣，使加州非法大麻業者遠多於合法，警方查緝非法大麻種植場的新聞常可看到。現在加州政府決定撥款1億元，幫助合法業者早日轉型成功。州長紐森 強調，如果不給業者一條活路，最後只會讓加州的非法大麻交易依舊隱身暗處。

加州2016年通過第64號提案，允許大麻業者合法化，但五年過後，加州大麻業者仍是違法者眾、合法者寡。在州長紐森背書下，州議會6月14日通過1億元的預算，協助大麻業者由臨時許可轉為一年一發的永久執照。

加州大麻已合法化，但非法業者遠多於合法業者，警方屢屢查獲非法槍械。(河濱縣警局提供)

地下業者 比合法多3倍

但這筆預算只針對已經17個已讓大麻合法化 的縣市，包括洛杉磯、舊金山、長堤、屋崙（Oakland），其他明文禁止大麻的縣市，業者仍然得不到「棄暗投明」的機會。

以2019年統計為例，加州當年地下業者仍然三倍於合法業者。雖然有人認為，警方查緝行動遏止不法買賣，但南加大（USC）2020年9月的調查仍顯示，非法遠超出合法業者數量。加州眾議員丁右立（Phil Ting）強調，法案只是落實第64號提案的精神，讓加州大麻市場能夠走向公開透明、合法管理，雖然目前離此一目標仍有距離。

這1億元將交給地方政府，聘用更多的專家和官員，協助大麻業者完成環境評估，並取得永久執照。此外也可用於協助有色人種開設的大麻企業。

最大障礙 難達環品要求

加州大麻業者合法化的最大障礙在於，難以達到加州環境品質法（CEQA）的要求，特別是部分已經開放大麻的縣市，根本缺乏完整的標準作業程序，讓業者可以按部就班轉型合法。尤其困難的是，合法大麻業者必須通過環境影響評估，證明大麻種植對周圍植披、土壤、水源並未造成傷害，環評費用超出許多小型業者的負擔能力，因此截至今年4月，仍有82%的合法業者拿的是臨時許可，而非一年一發的永久執照。

州府原先預估，64號提案通過後，可核發6000家大麻商店營業許可，但至今只有1086家業者獲得大麻零售和運送的執照。

大洛杉磯 獲撥款2200萬

該法案以2200萬元指定撥給大洛杉磯地區。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）也表贊同，認為此法將能讓大麻市場建立規範、公平競爭與永續經營。輿論對此案的看法仍然分歧，批評包括大麻業者的稅率太高、CEQA的環評門檻仍然太高。

州長紐森原定附加的動議，在預算正式表決時並未提出。2016年的第64號提案通過後，大麻業者原訂2019年前全數轉為常態許可，但最後因為許多業者難以實現，因此兩度延期一年至2022年1月1日。原本紐森希望讓明年元旦的期限再延六個月，但因為反對者眾，包括Sierra Club California、Defenders of Wildlife、Nature Conservancy，最後並未提出。