華人領袖 促紐森採納2.1億亞裔公平預算案

加州眾議員邱信福。（視訊截圖）

6月15日是加州 新財年預算 案截止期，加州亞太裔 (AAPI)社區近十位代表當日舉行線上記者會，呼籲州長紐森（Gavin Newsom）採納2.1億元的「亞太裔公平預算」（API Equity Budget）提案，投入更多資金保護亞裔 免受 COVID-19大流行引發的種族仇恨和歧視。

會議由加州參議員、州議會亞太裔（API）黨團主席潘君達（Richard Pan）主持，他指出，加州議會參眾兩會日前通過撥款2.1億元API公平預算案，投資解決亞太裔社區長久以來面臨的仇恨和歧視的問題。該預算案得到加州150多個亞太裔團體和盟友組織支持。

亞太裔公平預算的資金將用於：社區針對仇恨加州亞裔的攻擊做出反應，在政府公共服務方面彌合在語言和文化上與亞裔的差距；通過投資促進社區和鄰里安全計畫和夥伴關係來保護亞裔；促進包容性經濟發展以重建和支持歷史悠久的亞裔社區。

加州「停止亞裔仇恨」（Stop AAPI Hate）聯合創始人兼亞太政策與規畫委員會 (A3PCON)執行主任Manjusha Kulkarni指出，在2020年3月19日至 2021年3月31日期間，該組織收到6603起全國仇恨事件報告，其中2640起來自加州。此前在幾次利益相關者聆聽會議期間，紐森州長承諾採取嚴肅行動，解決反亞裔種族主義問題，現在懇請州長信守諾言，進行全面和重大投資。

亞裔仇恨犯罪受害者、奧克蘭（Oakland）華埠商會會長陳錫澎（Carl Chan）指出，在疫情影響和反亞裔仇恨犯罪衝擊下，奧克蘭唐人街生意一落千丈，需政府資金扶持，振興市面，吸引客人。今日州長宣布全面開放加州經濟，但是，許多華人小商家還沒有準備好，面對許多困難，因為仇恨犯罪針對華人社區。他向州長喊話：華埠需要幫助，敦請州長採取行動支持「亞太裔公平預算」提案。

亞裔仇恨犯罪受害者、洛杉磯藝術高中16歲的華裔女生Millie Liao說，幾周以前她共同發起成立一個有200人參加的學生團體，對抗仇恨亞裔仇恨犯罪；她們舉辦的集會，洛杉磯學區教育總監、教委也參加了，支持亞裔學生喊出自己的聲音。事實上歧視亞裔由來已久，反亞裔思潮瀰漫教室。她五歲移民美國時不會講英語，受到同學們的嘲笑和喝斥，甚至午餐盒被扔在地。但這些行為並沒有得到有效制止，亞裔被攻擊事件層出不窮，導致亞裔同學害怕返校上課，現在應該改變現狀了。

在會上發言的還有加州眾議員邱信福（David Chiu），亞洲資源中心執行主任 Stephanie Nguyen等人，大家齊聲呼籲紐森州長採取實際行動，減少和制止加州反亞裔的種族主義，採納API公平預算案兌現承諾。