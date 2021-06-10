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洛縣民主黨要求警長辭職 被指左翼攻擊

【洛杉磯訊】
洛縣警長維拉紐瓦。（本報檔案照）
洛縣警長維拉紐瓦。（本報檔案照）

洛杉磯縣警局(LASD)罕見插手洛杉磯市威尼斯海灘遊民問題後，洛杉磯縣民主黨部（LACDP）8日晚要求洛縣警察局(LASD)局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）辭職，稱其未能解決「其部門內部長期問題」後，洛縣警局發言人9日稱洛縣民主黨要求維拉紐瓦辭職是「左派分子激進之舉」。

洛縣警局發言人John Satterfield說，維拉紐瓦開始著手處理威尼斯海灘行人棧道遊民問題，同時破獲洛縣警局歷來最大的非法種植大麻。洛縣犯罪率近來幾乎增長兩倍，然而出於某種奇怪原因，激進左翼分子還想拆解警力。」

John Satterfield說，洛縣民主黨要求警長辭職是被極左翼「綁架」的證據，是轉移注意力的舉動。他說警長會繼續致力於公共安全，想辦法解決問題並為社區服務。維拉紐瓦2022年將面臨局長改選。

洛縣民主黨要求維拉紐瓦下台的決定，剛好在洛縣警局插手洛杉磯市威尼斯海灘遊民事務之後。洛縣警局的作法引發代表該選區的洛市議員的不滿。

洛杉磯時報報導，有18名洛縣遊民工作隊員警和醫務、社工人員前往評估遊民情況，幫助安置。維拉紐瓦表示，未來幾周不會有人被逮捕。他們將花費二至三周對遊民進行評估，每周工作三天。維拉紐瓦希望在7月4日前解決威尼斯海灘的遊民問題。

這是洛縣罕見地介入洛市境內執行公務，引發洛市議員不滿。維拉紐瓦稱，是洛市政府不讓洛市警局對遊民採取更嚴厲的措施，才導致威尼斯海灘遊民不斷增多。

洛市警局局長摩爾（Michel Moore）表示，維拉紐瓦兩周前告訴他，幾周後洛縣警員將對拒絕搬離海灘的遊民實施逮捕。他表示，除非洛市政府下令，市警局不會協助洛縣警局執法。

對此有法律專家表示，洛縣警局理論上有權管轄洛縣境內事務，但應與洛市警局合力完成，不應演變成「地盤爭執」。

讓維拉紐瓦請辭的決議，恰逢18歲的Andres Guardado被洛縣警員擊斃案一周年前夕。洛縣民主黨主席Mark Gonzalez說，「我們有責任讓失責的領導人負責。」他說，在Andres Guardado被謀殺一周年之際，洛縣民主黨人與Guardado家人站在一起，認識到執法系統的殘忍。他說，「維拉紐瓦當選後有很多機會解決警局內部問題，這是為何我們要讓他負責並辭職。」

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