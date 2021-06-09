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非法分子掠奪水資源 洛警搗毀羚羊谷大麻田

記者李雪／綜合報導
執法部門8日搗毀了羚羊谷多處非法大麻種植窩點。（洛縣警局推特）
執法部門8日搗毀了羚羊谷多處非法大麻種植窩點。（洛縣警局推特）

執法部門8日搗毀洛杉磯縣羚羊谷多處非法大麻種植窩點，洛縣警局認為這是該局歷來最大的一次行動。非法分子掠奪當地寶貴的水資源，並使用殺蟲劑破壞環境。

截至8日中午，縣警局報告已「逮捕了幾人」，預計當天收回數千磅非法種植的大麻。警方表示，這項多機構行動旨在取締非法毒梟經營、影響農民、家庭和企業的大麻農場。

洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）說，參與此次行動的還有聯邦緝毒局、加州魚獵局部、美國陸軍以及來自河濱縣、范杜拉縣、聖伯納汀諾縣和寇恩縣的縣警局人員。

維拉紐瓦8日表示，到目前為止，已經發出至少20多張搜索令，還有許多其他地點正在成為搜查目標，「我們將繼續……直到在高地漠中沒有一株非法大麻生長」。他表示，「因為我們在加州種植合法的大麻數量非常少；它們受到非常嚴格的監管，還因這些非法種植者的競爭而停業」。

此外大麻農場的經營者還有槍手威脅當地居民，將水從合法的當地農民手中，轉移到非法種植場。

執法部門8日搗毀了羚羊谷多處非法大麻種植窩點。（洛縣警局推特）
執法部門8日搗毀了羚羊谷多處非法大麻種植窩點。（洛縣警局推特）

維拉紐瓦說，與非法種植大麻相關的問題包括暴力、犯罪分子使用殺蟲劑和大量的水資源。「我們估計，僅從2020年的數字來看，一次收成就需要大約1.5億加侖的水。而在高地沙漠地區，水是寶貴的。我們有苜蓿種植者、馬鈴薯種植者和胡蘿蔔種植者，他們因非法大麻而倒閉」。

他表示在2020年，探員確定了150處非法大麻窩點，今年的數量增加到500多個，在疫情期間增長了不少。而暴力犯罪也呈現相關性，去年該地區發生了兩起與非法種植有關的謀殺案。今年年3月，一名謀殺受害者被發現埋在洛杉磯湖（Lake Los Angeles）附近的沙漠中，與謀殺案有關的嫌疑人在洛杉磯湖經營著非法種植的大麻。今年4月，在非法室內種植場中，發生了搶劫和槍戰導致死亡。

大麻 洛杉磯 加州

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