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科技業捐鉅款 助紐森反罷免

編譯組／綜合報導
Netflix創辦人哈思廷斯捐款300萬給紐森對抗罷免。(美聯社)
Netflix創辦人哈思廷斯捐款300萬給紐森對抗罷免。(美聯社)

大筆經費自矽谷流向加州州長紐森，協助他對抗罷免行動。根據近日接獲的選舉捐款報告，Netflix執行長哈思廷斯（Reed Hastings）捐款300萬元給紐森反罷免行動。這筆捐款是反罷免行動發起以來最大筆捐款，代表著富裕的科技產業願意捐款，協助紐森留在州府沙加緬度。

這次罷免行動大部分由共和黨人支持，但也有部分加州商業主，及對紐森在疫情期間關閉學校不滿的家長。

與一般競選不同，紐森委員會不受任何捐款限制，代表著可籌集無限金額經費應對罷免行動。但有意取代紐森的個別競選人，例如聖地牙哥前市長福克納(Kevin Faulconer)、真人秀明星詹納(Caitlyn Jenner)，都僅能自個人、企業或委員會獲得最高3萬2400元捐款。

紐森在籌款方面取得決定性優勢，柏克萊加大政府研究機構最近民調顯示，紐森處於領先地位，36%選民支持罷免、49%反對。

主要領導罷免行動之一組織「救援加州」(Rescue California)活動經理登斯摩爾(Anne Dunsmore)表示，捐款金額可以如此龐大，反而顯現選民對紐森作為感到挫折，因為沒有足夠經費，就無法贏得行動勝利，但不代表贏得全世界所有的錢，就能勝出。她認為，龐大捐款可顯示，紐森將罷免視為真正威脅。

柏克萊加大政治學教授舒紐爾(Dan Schnur)認為，捐款是保險策略。舒紐爾結識哈思廷斯多年，他認為，即使罷免選舉在明天舉行，也很難看到罷免成功，但接下來幾個月，若有其他突發事件爆發，會影響罷免成功與否，這筆捐款就相當有幫助。

紐森 柏克萊加大 加州

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