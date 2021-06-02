巴沙迪那開大麻店 擬放寬家數

華裔業主方力士（Tony Fong）的「Varda」是該市第一家開業的大麻店。（記者李雪／攝影）

巴沙迪那市議會經濟發展和技術委員會建議市府放寬市大麻 法規，並考慮減少大麻店之間要求的距離。該市法規目前要求每個市議會區只允許一家大麻店，已有兩家大麻店獲得許可並開張，其中一家是華人經營，另外一家仍在等候審查，之前的上百份申請都被駁回。

該市經濟發展和技術委員會考慮對法規進行修改，以允許最多五個申請者開始運營。另外也可能考慮進一步推進，允許更多的運營商。如果要採取這一行動，可能會從「社會公平」入手，允許低收入 地區某些申請人，或受嚴厲毒品 法律和「毒品戰爭」影響的所有者成為經營者，在監管上有所放鬆。

巴市目前對整個城市的大麻店之間的距離和數量有規定，被業者認為幾乎是最為嚴格的。該市早在2019年收到的上百份申請中，評估排名前六的的業者大多是業內「高端玩家」，甚至有財力雄厚的上市公司或大型連鎖大麻店等品牌。但其中一家被市政經理取消資格，另兩家在某次的規定時間內提交的申請不完整，而他們的上訴被市議會駁回。

唯有華裔業主方力士（Tony Fong）的「Varda」以及另一家「Essence」獲准並開業。此外六家中還剩一家，同樣也花了兩年多時間申請，目前仍在苦等許可之中。

如此嚴苛的要求，也讓市府考慮是否可以適當放鬆，尤其是出於「社會公平」的考量，因為類似的，幫助受「毒品戰爭」影響的少數族裔項目，在長堤、洛杉磯和北加一些地區也存在。預計市府將會在近期提出計畫，供市議會決策。