我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔

UCLA狼醫西普斯 遭追加刑事指控收押

記者李雪／綜合報導
前UCLA校醫西普斯。（美聯社）
前UCLA校醫西普斯。（美聯社）

前洛杉磯加州大學（UCLA）校醫、婦科醫師西普斯（James Heaps）性侵案中，UCLA早先已和受害者達成和解。但上周大陪審團對該醫師又提出額外的刑事指控，並再次被立即關押，6月1日首次在洛縣刑事法庭上庭。

聯邦法院今年初宣布，聯邦法官已經初步批准一項和解協議，即加大系統同意支付超過5500名女性受害者總計7300萬元賠償金。被告西普斯當時被指控犯有20項性攻擊重罪。

但上周一大陪審團公布起訴書，對西普斯提出額外指控，讓他共面臨21項重罪指控，如果所有控罪被定罪，他將面臨的67年最高刑期又會再增加24年。起訴書公布後，西普斯立即被再次關押，法官將他的保釋金定為119萬元。再次關押後，西普斯於6月1日首次在洛縣刑事法院聽證，下次出庭時間為6月22日。

自西普斯2019年6月被捕以來，已有300多名女性出面指控西普斯對她們進行不恰當的性評論，並在檢查時不戴手套對她們進行性接觸，用超聲波探頭模擬性交。起訴書取消初步聽證會（preliminary hearing），因為傳喚宣稱的受害者出庭作證。

西普斯律師Leonard Levine早先聲稱西普斯相信他會在審判中被無罪釋放。他們原本希望在聽證會上對這些宣稱的受害者進行盤問，但現在只能在庭審（trial）中這樣做了。

UCLA校醫西普斯性侵案，最初於2019年由宣稱的受害人提出集體訴訟，指稱被告涉及攻擊、虐待及騷擾女性受害者。同時校方也遭指控，稱即使在獲知被告對眾多受害者有不法行為之後，仍無法在校區內保護這些受害者。和解協議中的7300萬元，將全部用於補償逾5500名受害者。受害者分別曾在1986年至2018年在Ronald Regan洛杉磯加大醫療中心，1983年至2010年在校區學生健康中心，以及2014年至2018年在西普斯於UCLA辦公室遭到傷害。

UCLA 洛杉磯加大 性侵

上一則

南加房市有多熱？開放日百人排隊 相互競價全現金

下一則

好萊塢環球影城 2000多崗位招人才

延伸閱讀

洛杉磯加大UCLA狼醫被追加額外的刑事指控

洛杉磯加大UCLA狼醫被追加額外的刑事指控
唐英傑提司法覆核 法庭裁定：涉港國安案件可免陪審團

唐英傑提司法覆核 法庭裁定：涉港國安案件可免陪審團
無創奈米檢驗揪肝癌 UCLA終身教授曾憲榮獲選傑出青年

無創奈米檢驗揪肝癌 UCLA終身教授曾憲榮獲選傑出青年
200間大學、2400萬獎學金 雙胞胎姊妹最終選擇UCLA

200間大學、2400萬獎學金 雙胞胎姊妹最終選擇UCLA
收200間大學邀請.2400萬獎學金 雙胞胎姊妹選UCLA

收200間大學邀請.2400萬獎學金 雙胞胎姊妹選UCLA
碳排放變混凝土 UCLA團隊新技術奪大獎、抱回750萬元

碳排放變混凝土 UCLA團隊新技術奪大獎、抱回750萬元

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

2021-05-30 13:56
圖為謀殺案發的住宅。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

2021-05-27 02:20
鑽石吧市鄰居們關注雙屍命案。（記者楊青／攝影）

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

2021-05-26 00:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源