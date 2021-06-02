UCLA狼醫西普斯 遭追加刑事指控收押

前UCLA校醫西普斯。（美聯社）

前洛杉磯加州大學（UCLA ）校醫、婦科醫師西普斯（James Heaps）性侵 案中，UCLA早先已和受害者達成和解。但上周大陪審團對該醫師又提出額外的刑事指控，並再次被立即關押，6月1日首次在洛縣刑事法庭上庭。

聯邦法院今年初宣布，聯邦法官已經初步批准一項和解協議，即加大系統同意支付超過5500名女性受害者總計7300萬元賠償金。被告西普斯當時被指控犯有20項性攻擊重罪。

但上周一大陪審團公布起訴書，對西普斯提出額外指控，讓他共面臨21項重罪指控，如果所有控罪被定罪，他將面臨的67年最高刑期又會再增加24年。起訴書公布後，西普斯立即被再次關押，法官將他的保釋金定為119萬元。再次關押後，西普斯於6月1日首次在洛縣刑事法院聽證，下次出庭時間為6月22日。

自西普斯2019年6月被捕以來，已有300多名女性出面指控西普斯對她們進行不恰當的性評論，並在檢查時不戴手套對她們進行性接觸，用超聲波探頭模擬性交。起訴書取消初步聽證會（preliminary hearing），因為傳喚宣稱的受害者出庭作證。

西普斯律師Leonard Levine早先聲稱西普斯相信他會在審判中被無罪釋放。他們原本希望在聽證會上對這些宣稱的受害者進行盤問，但現在只能在庭審（trial）中這樣做了。

UCLA校醫西普斯性侵案，最初於2019年由宣稱的受害人提出集體訴訟，指稱被告涉及攻擊、虐待及騷擾女性受害者。同時校方也遭指控，稱即使在獲知被告對眾多受害者有不法行為之後，仍無法在校區內保護這些受害者。和解協議中的7300萬元，將全部用於補償逾5500名受害者。受害者分別曾在1986年至2018年在Ronald Regan洛杉磯加大 醫療中心，1983年至2010年在校區學生健康中心，以及2014年至2018年在西普斯於UCLA辦公室遭到傷害。