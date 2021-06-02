加州啟動研議賠償非裔 法案爭議仍大

現為州務卿的韋伯，2020年6月11日於州議會發言，推動非裔賠償法案時的畫面。（美聯社）

加州 州長紐森去年底簽署­「非洲裔賠償法案」（AB 3121），承諾召集專案團隊，探討非裔 遭到奴役的情況，並研議給予相關賠償，引起相當爭議。九名成員6月1日首度開會，討論未來兩年將如何推動相關事務。美聯社報導，成員包括多位黑奴後代，但現已成為學者、法界與政壇人士。

正當總統拜登公開追悼奧克拉荷馬州 土耳沙屠殺事件，與佛洛伊德致死案滿周年之際，加州雖然未曾正式奴役或販賣黑奴，但卻領先全美召開非裔賠償委員會，州務卿韋伯（Shirley Weber）因此強調，此時正是改正歷史錯誤的時刻。韋伯先前擔任州議員時，正是AB 3121的起草人之一。

非裔賠償法案引發爭議，反對者強調，非裔在加州並未遭到奴役，因此不應由州府賠償。

不過支持者仍認為，舊金山、洛杉磯的非裔社區仍遭受不當對待，以及黑人雖僅占加州人口的6%，但入獄、貧窮、無家可歸的比例卻出奇地高，因此包括韋伯在內，都希望專案團隊能夠擬定道歉、賠償方式，並研究如何改善非裔遭制度歧視的問題。

爭議問題包括：究竟該發給黑奴的後代多少賠償金，如何認證誰是黑奴的後代，黑奴與其他族裔通婚的後代該如何賠償等。在加州長大的副總統賀錦麗(Kamala Harris)雖有非洲裔血統，但她的父親是非洲裔的牙買加移民，與美國黑奴無關。