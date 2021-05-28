我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

賈西提出使印度 市長代理成難題

編譯組／綜合報導 
洛杉磯市市長賈西提可望出任駐印度大使，誰來代理將成難題。（KTLA）
洛杉磯市市長賈西提可望出任駐印度大使，誰來代理將成難題。（KTLA）

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）據報將獲得總統拜登提名，出任美國駐印度下任大使。但賈西提的市長任期已獲延長至2022年12月，因此剩下的18個月，誰將接手洛杉磯市政，恐將成為洛市政壇的頭號難題。 

白宮強調，一切要等總統公開宣布才算數。賈西提方面也不願回應。但能夠出任外交要職，對賈西提的白宮之路應是一大加分。不過回顧賈西提在洛市市長任內的表現，美聯社只能用毀譽參半為結論。 

賈西提任內雖然大幅改善公共運輸，強化洛市建築的抗震能力，並引領洛市度過疫情難關，但他卻也留下老舊不堪的道路，與日趨惡化的遊民問題。加上印度目前正為新冠疫情所苦，所以就算賈西提離開洛杉磯，新冠問題還是會如影隨形。 

賈西提如果離任，將成為洛杉磯市自1916年以來第二個沒做滿任期的市長，他遺留下來的任期又長達18個月，誰來接手也是個燙手山芋。理論上，市議會將可指派代理人選，或另外舉行特別選舉，產生代理市長。 

但在真正的代理市長出爐前，市議會主席馬提尼茲（Nury Martinez）將會代掌市政，但馬提尼茲本身就有意參選，因此恐將引發爭議。如果特別選舉不能併同其他大型選舉一起舉辦，將會成為洛市財政的一大隱憂。 

市長初選訂在2022年6月7日，普選為同年11月8日。除了馬提尼茲之外，洛市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）、雷利－湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）與德利昂（Kevin de Leon）也都已表態。

洛杉磯 白宮 疫情

上一則

好康報您知

下一則

汽車、催化轉換器 盜竊激增

延伸閱讀

賈西提將獲提名任駐印度大使

賈西提將獲提名任駐印度大使
洛市議會裁警局經費 8900萬轉社區服務

洛市議會裁警局經費 8900萬轉社區服務
LAX航廈華麗變身 West Gates樓高5層、15座登機口

LAX航廈華麗變身 West Gates樓高5層、15座登機口
拜登將提名賈西提任印度大使及伯恩斯任駐華大使

拜登將提名賈西提任印度大使及伯恩斯任駐華大使
洛杉磯機場航廈升級 145億現代化改造計畫的最新一步

洛杉磯機場航廈升級 145億現代化改造計畫的最新一步
洛市移動診所 已接種超過10萬劑新冠疫苗

洛市移動診所 已接種超過10萬劑新冠疫苗

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打