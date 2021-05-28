賈西提出使印度 市長代理成難題

洛杉磯市市長賈西提可望出任駐印度大使，誰來代理將成難題。（KTLA）

洛杉磯 市長賈西提（Eric Garcetti）據報將獲得總統拜登提名，出任美國駐印度下任大使。但賈西提的市長任期已獲延長至2022年12月，因此剩下的18個月，誰將接手洛杉磯市政，恐將成為洛市政壇的頭號難題。

白宮 強調，一切要等總統公開宣布才算數。賈西提方面也不願回應。但能夠出任外交要職，對賈西提的白宮之路應是一大加分。不過回顧賈西提在洛市市長任內的表現，美聯社只能用毀譽參半為結論。

賈西提任內雖然大幅改善公共運輸，強化洛市建築的抗震能力，並引領洛市度過疫情 難關，但他卻也留下老舊不堪的道路，與日趨惡化的遊民問題。加上印度目前正為新冠疫情所苦，所以就算賈西提離開洛杉磯，新冠問題還是會如影隨形。

賈西提如果離任，將成為洛杉磯市自1916年以來第二個沒做滿任期的市長，他遺留下來的任期又長達18個月，誰來接手也是個燙手山芋。理論上，市議會將可指派代理人選，或另外舉行特別選舉，產生代理市長。

但在真正的代理市長出爐前，市議會主席馬提尼茲（Nury Martinez）將會代掌市政，但馬提尼茲本身就有意參選，因此恐將引發爭議。如果特別選舉不能併同其他大型選舉一起舉辦，將會成為洛市財政的一大隱憂。

市長初選訂在2022年6月7日，普選為同年11月8日。除了馬提尼茲之外，洛市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）、雷利－湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）與德利昂（Kevin de Leon）也都已表態。