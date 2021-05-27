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洛市議會裁警局經費 8900萬轉社區服務

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯市警察在華埠巡邏保護商家和市民安全。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯市警察在華埠巡邏保護商家和市民安全。（記者丁曙／攝影）

佛洛伊德（George Floyd）25日遇害一周年，洛杉磯市議會同日敲定一項開支計畫，包括自去年夏季起削減洛杉磯市警察局（LAPD）經費8900萬元，並將這筆錢轉用於有色人種社區服務計畫，此舉料將影響警察士氣和服務能力。

警察全副武裝面對黑命貴抗議示威。（美國教育記者協會提供）
警察全副武裝面對黑命貴抗議示威。（美國教育記者協會提供）

洛市議會的投票決定，將原本警務經費，轉撥給反幫派計畫、全民收入計畫、無家可歸者服務、教育和就業計畫等。

針對警察暴行的抗議活動持續了一年，造成社會動盪不安、健康危機，掩蓋了洛市的不平等現象。在活動人士和社區團體發出強烈呼聲，要求重新考慮市府的預算分配，導致市議會改變政策。

儘管激進分子對執法資金轉用於社會項目表示滿意，但是，仍有一些人對市長賈西提（Eric Garcetti）和市議會自7月1日開始的新財政年，將要彌補部分LAPD的預算感到沮喪。

將於2022年競選連任的市議員普賴斯（Curren Price）稱，重新規畫LAPD資金，是「為追求公平並重新構想公共安全而繼續支付頭期款」的一部分。市議會削減LAPD的經費是針對去年抗議活動採取的系列改革措施之一。洛杉磯市甚至開始探索，擬將主要的治安任務移出LAPD，轉交給沒有武裝的城市平民去負責。

關於如何重新編訂LAPD預算案討論，在洛市政府耗費近11個月的時間，導致市長賈西提罕見地動用否決權，然而，市議會也同樣罕見地推翻市長的否決。

弗洛伊德死後全國發生大規模抗議活動，洛杉磯市議會削減了LAPD經費。（本報檔案照...
弗洛伊德死後全國發生大規模抗議活動，洛杉磯市議會削減了LAPD經費。（本報檔案照）

去年佛洛伊德死後全國發生大規模抗議活動後，洛市議會在7月份削減LAPD約 1.5億元經費，並承諾將削減的警察經費用於被剝奪權利的社區。市議會迅速撥出其中的6000萬元用於平衡預算，剩下的大約8900萬元轉用於各種社區服務計畫。

然而，洛市議會的決議可能會重挫警察士氣及服務熱情。去年11月洛市警局警察工會發表的一項調查顯示，在當年5月「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動浪潮汹湧期間，十分之九的警員感覺沒有得到局長摩爾（Michel Moore）的支持，近40％受訪警員表示考慮辭職。

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