6歲童遭「路怒」槍殺 緝兇懸賞增至15萬

為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金翻三倍為15萬元。（KTLA5視頻截圖）

上週橙縣 55號公路上發生「路怒」命案，一名槍手射死了坐在一輛車子後座的六歲男孩，截至目前警方還未抓捕到兇手。25日懸賞槍手的獎金翻三倍，包括橙縣政委員和男孩家人提供的破案懸賞金額，總共高達15萬元。

橙縣縣政委員韋格納(Don Wagner)宣布，他的辦公室將從可自由支配的預算部分提供5萬元懸賞獎金，另一位縣政委員Katrina Foley也表示會額外提供5萬元，這兩項動議獲得橙縣縣政委員會核准，讓縣政府的懸賞獎金達10萬元。加上男孩家人原來表示會籌集5萬元懸賞獎金，總共15萬元。韋格納希望向社區傳達強烈信息，即安全至上。

槍擊 發生在5月21日週五上午8時左右，當時六歲的小男孩Aiden Leos坐在汽車後座靠右的兒童安全座椅上，他的母親Joanna Cloonan開車正打算送他去幼兒園上學。

據母親Cloonan陳述，案發時，她正開車在靠近Chapman Avenue路段的55號高速公路上的共用車道上，大概是一輛白色極可能是Volkswagen的轎車和她搶車道。親戚說Cloonan隨後向這輛車做了一個手勢。

「我當時聽到很大的響聲，」 Cloonan回憶，「 我兒子發出慘叫，我不得不停下來，發現他被槍擊。」Cloonan立即撥打911，六歲的小男孩Aiden被送往醫院，不久後宣告死亡。

「他很漂亮，很善良，對我來說是如此珍貴，卻被無辜槍殺了。」Cloonan悲痛欲絕，「我要找到兇手，我希望為我的兒子伸張正義。」目前，被害人家庭設立了GoFundMe帳戶，已經收到超過20萬元捐款。

加州 巡警局要求在5月21日上午7時15分至8時15分之間，在靠近22號公路和Chapman Avenue附近的55號高速公路上行駛的人，檢查自己的行車記錄儀或手機視頻，若有任何可以幫助識別槍擊案兇手的信息，請致電714-567-6000，與警方聯繫。