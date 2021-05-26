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洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

遇路怒攻擊 AAA提6建議 避免眼神接觸、不要還以暴力…

編譯組／綜合報導
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)

加州最近前出現多起路怒(road-rage)攻擊事件，一名橙縣六歲男童在55號公路上慘遭槍殺，全國輿論譁然。執法單位呼籲民眾，如不幸碰上憤怒駕駛人，必須保持冷靜，同時馬上報警處理。許多情況下即使民眾小心駕駛，仍會碰上有些橫衝直撞的車子，另外有些人急著趕路，超速駕駛，容易引起馬路衝突事端。

特別警惕的是，根據美國汽車協會(AAA)2019年研究報告，美國高達數百萬民眾承認某些時刻，曾經出現過攻擊性駕車(drive aggressively)行為。美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。

奧里維拉特別要求不要理睬攻擊性駕駛人。如果路怒事端真的發生，最好的辦法就是使用無需手持設備，如藍牙耳機等報警處理，或馬上找一個安全的地方將車停下來，用手機報警處理。同時注意周遭環境，以防暴力事端發生。

衝突發生時，AAA 建議以下幾點：一、避免與憤怒駕駛人任何眼神接觸。二、不要還以暴力。三、如發現危險，開往安全地區如警局、醫院、消防站等。四、停靠車時，同時注意到有足夠空間將車子馬上開到路上，以防有人朝你衝過來。五、如發生衝突時，保持冷靜，儘量繼續維持禮貌態度。六、發現威脅存在時，立刻打911緊急求救電話。 

安那罕(Anaheim)警局發言人卡林傑(Shane Carringer)說，路怒就像拳擊，需要兩個人才會發生，因此當出現路怒情況時，必須保持冷靜，繼續「防衛性駕駛」(defensive drive) ，全力迴避任何可能傷害。

美國 加州 汽車

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