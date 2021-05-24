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特殊情況謀殺罪犯可獲假釋 民主黨議員修法過首關

記者陳程威／聖荷西報導
柯提斯SB300法案進入州參議院撥款委員會。（記者陳程威／攝影）
柯提斯SB300法案進入州參議院撥款委員會。（記者陳程威／攝影）

加州民主黨州議員計畫將部分因「特殊情況謀殺」 定罪的被告，取消死刑、終身監禁的刑罰，並有希望獲得假釋，因為民主黨人認為，現行法律是「種族主義」下的產物。

代表南灣的民主黨加州參議員柯提斯（David Cortese）提出的SB300法案，即「2021年量刑改革法案」（The Sentencing Reform Act of 2021），已在州參議會公共安全委員會（Senate Public Safety Committee）通過，將在參議會撥款委員會繼續審理。

柯提斯表示，根據目前加州法律規定，在任何情況下被判「特殊情況下謀殺」的被告，即使在沒有殺害他人或有殺害他人的企圖，也將被判處死刑，或終身監禁而不得假釋。他指出，即使是法官發現一些特殊情況（包括意外），由於現行法律的規定，法官只能判處死刑或終身監禁。

柯提斯說，SB300法案將恢復法官在類似案件中的裁量權，法案也要求不得對沒有直接導致死亡、沒有協助或教唆殺人意圖的個人判處死刑。在加州，平均每年有130人因為他們沒有犯下的罪行而被判處死刑。他還說，在不得假釋的案件中，有80%是有色人種，其中非裔跟西語裔占了近7成。

「當你看看特殊情況下重罪謀殺的案件結果，這就是一項種族主義法律。」柯提斯表示，儘管使用了法律的條文以及語言，但這條法律的事實結果就是種族主義的。

根據柯提斯提供的數據，被判處重罪不得假釋的受刑人犯案的平均年紀是19歲。同時在全加州目前有超過5234人被判不得假釋的終身監禁。在這其中有2303人在犯罪時年紀在25歲之下，同時有超過3700人是初次犯罪。

根據加州懲教局數據，如果受刑人年輕且身體健康，納稅人每年將要為其支付超過11萬元的費用。同時，有88%終身監禁不得假釋的受刑人，懲教局的風險評估再犯風險是最低的。

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