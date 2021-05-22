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南加內陸區多起命案 涉槍擊家暴群毆

記者啟鉻／綜合報導
21日上午在坦密庫拉市某購物廣場發現一具遺體。（PE.com）
21日上午在坦密庫拉市某購物廣場發現一具遺體。（PE.com）

南加內陸坦密庫拉市（Temecula）Rancho California大街上的標的百貨（Target )購物廣場，21日上午發現一具遺體。河濱縣警局表示，尚未發現犯案證據。近日內陸地區發生多起死亡案件，社區安全令人擔憂。

屍體現場已拉起黃條，限制出入。警方表示，該案對公眾安全不構成影響，死者信息尚未對外公布。

近日，內陸發生多起死亡案件。科洛那市一對夫婦於19日在家中死亡，警方認為是謀殺-自殺事件。案發地點在Stein Way1300號街區。警方接到報警稱，有人遭到攻擊受傷。警方趕到事發住宅時，突擊小組強行破門而入，在室內發現兩名死者，其中男性Ryan Osbrink，47歲，用槍自殺身亡；女性死者Heather，48歲，身上有多處槍傷，兩人是夫妻。警方確定是謀殺後自殺案件，無其他嫌犯。警方呼籲知情者提供進一步線索。

另一起死亡案件發生在20日凌晨1時左右，位於庫卡蒙加牧場市一個加油站。警方接到報警後，趕到Archibald街7287號的76加油站，一名男子遭槍擊倒在車外。警方發言人Jodi Miller表示，尚未有嫌犯被捕。

海梅特市18日傍晚發生多名女性鬥毆事件，一名27歲女性遭槍擊死亡，多人受傷，兇手在逃。河濱市於14日午後一名男子遭槍擊死亡，案發地點在Wood 街一個居民區。當時有居民報警，稱在Olivewood街5500號街區發生槍擊案，警方趕到發現一名男子身中多槍死亡，尚未公布死者身分。

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