橙縣55號公路「路怒」開槍 6歲男童枉死 警徵尋影像紀錄

警方為調查該案，55號公路北向路段在案發後被關閉數小時。（截圖CBS LA)

橙縣 55號公路21日早上發生一起因「路怒」引發的槍案，造成一名6歲男孩中槍身亡。加州 巡警局（CHP) 尋求民眾協助，提供錄製到事件過程的行車紀錄器錄像。警方表示，這名6歲男孩坐在一輛銀色Chevrolet轎車後座靠右的安全座椅上，突然旁邊一輛車駛過，開窗朝男孩方向開槍，致無辜孩童枉死。目前嫌犯在逃。

加州巡警局警官John De Matteo表示，這起槍案發生在上午7時55分至8時15分期間，在55號公路往北的Garden Grove 22號公路及Chapman Avenue路段。目前不確定這名嫌犯開了幾槍，只知槍手開著一輛白色轎車，也不知該車上是否乘載其他人。警方為調查該案，55號公路北向路段在案發後被關閉數小時。

橙縣55號公路因「路怒」引起的槍案，致6歲男孩中槍身亡。（截圖CBS LA)

Matteo說，男孩中槍後，載著男孩的母親立即靠邊停，撥打911報案。後來男孩被送往附近的兒童醫院急救，但最終未能挽回生命。加州巡警局警官Florentino Olivera強調，這起案件為個案，警方尋求民眾協助，尤其是裝有行車紀錄器的民眾，提供相關線索以利破案，「任何一丁點的線索都有幫助」。知情者請致電加州巡警局警官Kevin Futrell（714-567-6000）提供線索。