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為減監獄犯人犧牲治安 賈斯康陷困境

記者丁曙／綜合報導
以改革派姿態當選洛杉磯縣檢察長的賈斯康面臨被罷免的困境。（洛杉磯縣檢察長辦公室）
以改革派姿態當選洛杉磯縣檢察長的賈斯康面臨被罷免的困境。（洛杉磯縣檢察長辦公室）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）2020年11月當選，就職不到三個月，就被受害者辯護人團體和部分警檢執法人員發起罷免，抨擊他將罪犯利益置於受害者之上，改得做得太超過，使洛縣成為一個不安全的地方。賈斯康承諾改革上位，只管減少監獄人口，不顧社區治安的改革，使他陷於困境。

隨著「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）和有色人種平權運動興起，以及加州監獄人滿為患、新冠病毒大流行，全國和加州的刑事司法制度的改革呼聲越來越高，賈斯康以「進步派」改革者姿態順勢而起，上任後立即進行司法改革。在最初100天內，他發布一系列新指令，包括減少量刑手段和不使用現金保釋、不求處死刑、不以成年人控罪名起訴少年犯、不對暴力犯加重刑期等，大刀闊斧的措施得到部分倡導者讚揚。

賈斯康是古巴出生的移民，他在擔任洛縣檢察長頭三個月發表聲明表示，陳舊的司法制度，造成了更多犯罪、受害者和不平等現象，他的改革努力才剛開始。賈斯康在4月份又和代表洛杉磯的民主黨州眾議員聖地亞哥（Miguel Santiago）合作提案，要改變針對未成年人的懲罰方式，未來不得以起訴成年人的罪名對待未成年人，如果未成年人的案件被當作成年人判決，將允許向法院請願重新判刑。

然而，賈斯康只管減少監獄人口、不顧社區治安的改革，也激起洛杉磯縣部分檢察官的不滿，他們認為，賈斯康的全面改革與現行法律背道而馳。在賈斯康發布第一個指示幾週後，代表洛杉磯縣檢察官協會提起訴訟，稱賈斯康的某些命令違反了現行州法，並且迫使檢察官違反了自己的就職誓言。該項訴訟的重心是賈斯康指示檢察官放棄量刑強化功能（sentencing enhancements），在某些情況下，針對某些被告例如幫派成員，可以延長監禁刑期。

洛杉磯縣檢察官協會會長漢尼斯（Michele Hanisee）說，「賈斯康指示我們違反法律。」然而，增加刑期是區分被告造成的傷害、犯罪者歷史尤其是行為的重要工具。該項訴訟案由洛杉磯縣高等法院法官查爾凡特（James C. Chalfant）審理，並於2月裁決指出，停止在數千件刑事案中使用增加量刑，違反了加州法律。他在裁決書上寫道，加州的「三振出局」（three strikes）法要求檢察官求證所有以前的暴力或重罪，決定犯行者必須被指控。

加州大學（USC）法學教授阿莫爾（Jody Armour）分析，賈斯康是進步派候選人，選民讓他上位改變政策。然而，當他改變司法政策時，卻又面臨罷免他當選的職務，這也向未來的候選人發出信號，當他們試圖推行部分選民所希望的改變，也會加劇他們與採取更嚴格執法檢察官們的衝突。

洛杉磯 加州大學 監獄

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