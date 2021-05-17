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基因破案 20年前無名女屍 竟是丈夫下狠手

【庫卡蒙加牧場訊】
死者Laurie Diane生前照片（警方提供）
死者Laurie Diane生前照片（警方提供）

南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino）警方近日宣布，近20年前失蹤，且遺體殘骸在聖地牙哥牧場一垃圾箱內發現的一名坦密庫拉市（Temecula）女性凶殺案，近日案情終於明朗。

警方已拘捕住在聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）市的被害人丈夫，偵破這起近20年的殺妻冷案。

聖地牙哥縣警方表示，兇嫌Jack Dennis Potter，68歲，被控謀殺當年30餘歲的Laurie Diane Potter，被害人遺骸於2003年10月5日在聖地牙哥Hilton Head Court一個垃圾箱被發現。儘管警方當時可以確定遺體殘骸屬於一名被害成年女性，但死者身分成謎，直到最近才確定。警方尚未公布受害者死因及謀殺動機，但表示，調查人員掌握確實證據，兇嫌指向受害女性的丈夫。

起訴書指控Potter犯有謀殺罪，指稱受害人於被發現當天或前一天死亡。兇嫌於本月12日在庫卡蒙加牧場市公寓被捕。警方表示，嫌犯被拘押在聖地牙哥監獄，不得保釋，預計本周過堂。

發言人表示，案件偵破使用遺傳基因技術，與偵破Golden State系列案殺手技術相同，幫助確認遺骸屬於被害人Laurie Diane。但是被害人並未列入失蹤者名單，因為未有人報警失蹤，且被害人親屬雖然不知道她的下落，但堅信她還活著。

聖地牙哥 監獄 南加

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