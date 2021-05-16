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安居美國 新移民須知／房屋保險各種基本項目

安居美國 新移民須知

美國的房屋保險涵蓋範圍分為房屋架構、屋裡的個人財產、因房屋損毀或維修而暫時搬離的生活開支、他人在房屋裡受傷或意外的法律責任、醫療費用等許多項目，不同的組合適用於不同類型的房屋以及屋主的需求。

常見的保險類別例如HO-1基本險，這包括一些天災人禍對房屋的損害，室內財物，醫藥費等。HO-2擴充險，除了涵蓋HO-1意外，還增加了一些例如電擊、冰雪重壓、水管凍壞、室內漏水等造成的損毀。HO-3全保險，除了HO-1和HO-2意外，列出一些特別不保的內容，其他都保，是最為通用且常見的一款保險，通常如果是獨立屋屋主，就適合購買這種保險。

其他類別則相對特殊，HO-4是房客險，針對保賠租屋室內的房客財產和責任險，不包含建築；HO-5則是最廣泛的房屋保險，在HO-3的基礎上還涵蓋各種對建築、個人、財產的保險，基本除了特別列明的情況外都保，自然價格也高。

HO-6俗稱康斗險，因為不包括外部的公共建築結構，該保險包括了個人財產和責任險以及公寓或康斗內部的牆體、天花板、地板等。HO-7俗稱移動屋險，轉為移動屋設計的保險。HO-8則是老房險，條款類似HO-3，但對於建築方面的理賠以屋子的市價現金價值封頂。

除了基本險外，在災害方面其實有不少講究。例如加州在1994年北嶺地震（Northridge earthquake）後，有大量民眾申請理賠，因此保險公司將地震險獨立，屋主可以在已有的保險上增加地震險，也可單獨購買。此外，例如在山火高危區的房子，保險公司可能不願承保，屋主可能需要政府提供的特殊火險計畫。

（記者李雪）

保險 地震 加州

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