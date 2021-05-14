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非裔駕駛遭攔檢高5倍 歧視？確實違規？

記者楊青／綜合報導
在洛杉磯，非裔被攔檢比白人高五倍。（洛市官網下載）
在洛杉磯，非裔被攔檢比白人高五倍。（洛市官網下載）

加州一項調查發現，非洲裔駕駛人被警察攔檢比例為其他族裔的五倍以上，到底是族裔歧視還是自身原因？

加州進步和推動洛杉磯計畫 （Advancement Project California and Push L.A.）本周發布的報告顯示，與白人駕駛人相比，洛杉磯的非洲裔駕駛人，因交通違規被警方攔檢的可能性高五倍，被逮捕的可能性是白人駕駛人的九倍。該組織建議，警方減少交通攔檢，並且以不帶槍的文職人員取代任務，以減少警民衝突。

該報告針對的是洛杉磯市警察局，指稱其交通攔檢存在種族和經濟偏見。該報告分析洛市警局轄區2018至2020年的公共資訊指出，非裔占洛杉磯市人口9%左右，但他們卻占了洛市交通攔檢和罰單的27%；白人比例為洛杉磯總人口的28.5%，但白人被攔檢和罰款只占18%。根據該報告，拉丁裔駕駛人在開車時被攔檢機率是白人的1.6倍，而因交通違規而被逮捕的機率是白人的3.5倍。

該報告認為，違章攔檢與該地區的貧困率相關，洛杉磯低收入非裔社區，比低收入白人社區的違章檢查站和罰單更多。此外，與白人相比，警察對非裔和拉丁裔駕駛人盤問花費的時間更多。洛市警察局對非裔駕駛人的盤問和檢查時間平均花費22分鐘，在白人司機上的平均停留時間為15分鐘。

該報告建議洛市警局減少交通攔檢，改為由不帶武器的文職人員執行任務；撤銷洛市警局大都會分局特警單位在南洛杉磯地區的行動；即使駕駛人同意，警察也不能對車輛進行搜查；要求警局督導警員對其不當行為負責。

不過不少民眾認為，此一報告相當偏頗，進一步削弱警察執法力度，放縱違法。部分民眾質疑，非裔和拉丁裔駕駛人被攔檢比例較高，到底是自己確實違規的原因，還是確實存在歧視，還有待進一步分析。

洛杉磯 警察 非裔

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