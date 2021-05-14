安居美國 新移民須知／社區組織常具半官方性質

比較中國政府，美國 政府從上到下相對都較小，職能範圍有限，因此許多公共職能須由一些組織來完成。這些組織與政府合作緊密，幾乎如同半公立的機構，但又具有民間機構的靈活性。民眾在美生活無論是否積極參政議政，多少都會接觸到地方層級的這類組織，而這類組織在事實上已是美國政治系統不可或缺的。

例如學區 的學校基金會和教師家長會（PTA）就是緊密依附於學區政府的組織。一些學區可能因州府撥款不多，因此，除了增收稅款來補充教育 經費外，還可讓社區通過捐贈的方法來增收，而學校基金會就起到這一功能。而老師家長會則可以為學區的活動提供更多人手以及可能性，而學區也會相當重視老師家長會和學校基金會的意見。

此外，許多社區自發的鄰里守望組織，也大多和市府、警局合作較為緊密。地方警局通常會通過這些組織和居民對話，公布一些治安信息舉辦警民活動和會議。同時這些組織也常會向市府諫言，提出治安和民生相關的民意看法。

另一些較為常見的組織例如商會，或一些地區有商圈發展機構如BID等，也多和市府合作緊密，代替了市府一些職能。而一些地方政府為了解決一些議題，常見的例如住房、遊民、青少年教育等，也會鼓勵成立一些民間組織，從而有更多選擇。因此民眾在美參政也不一定要擔任公職，許多這類機構幾乎是半公職。

這些組織的規模取決於當地社區，但大多是五臟俱全的機構，內部擁有自己的選舉制度和議程規則。在美國，大到國會小到社區的業主會（HOA），基本都採取同樣的羅伯特議事規則，新移民想要了解美國政治或公共事務，不妨從參與地方組織開始。

（記者 李雪）