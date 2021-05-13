三點半難題與托兒服務

在美國 絕不可以將幼兒獨自留在家裡或其他任何地方，無論是上班時間還是學齡兒童放學後的時間，有各式各樣的托兒方式，值得新移民去了解。

如有財力可雇保姆上門照看孩子，或是親友幫忙照看。也有一些家長幾家合雇一個保姆，也不失為好方法。美國本地人比較常見的作法是雇鄰居家大孩子，或親戚家的大孩子幫忙照看幼兒，也可支付大孩子一些零花錢。

不過更為常見的作法是尋找一些托兒服務的機構。在學齡前大致分為日托（daycare）和學前班（preschool）兩種。前者通常只要六至八周以上的嬰兒都可以接受了，而後者相對大一些，是三、四歲的孩子已經訓練好如廁等，才會接受。和學校一樣，好的托兒服務也需排隊，家長最好提前了解住家周圍的這類機構。

比較大眾化的選擇是一些學校、教會等組織運營的托兒服務中心，這類機構須符合州政府的標準，且其工作人員也通常須經過特殊培訓，因此比較可靠，這類機構一般可提供半天或全天的服務。另外一些私人開設的，例如有老師或護理人員在家開辦的Family Care品質參差不齊，有些比較正規的會獲得NAFCC協會認證，但好處是時間比較靈活，對上班的父母來說可能更方便。

此外美國的公校 放學早，「三點半難題」令上班族父母頭痛，因此通常會選擇讓孩子去課後輔導班。這類託管方式也分為公立學校裡附屬的課後班，以及私營的輔導班。前者大多會照看輔導寫作業，收費較便宜。後者則通常較貴，但選擇多，可以學習不同的科目或興趣課等。

由於托兒服務費用貴，這也是造成美國不少全職婦女的原因。不過聯邦政府對低收入 家庭提供起步計畫(Head Start Programs)的托兒服務，各州政府也有不同程度的援助，育兒費用也有扣稅優惠。

（記者 李雪）