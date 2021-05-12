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安居美國 新移民須知／美國的公交系統 差異大

安居美國 新移民須知

美國作為車輪上的國家，公共交通不如私家車普及。但各個城市公交系統發達程度差異大，了解公交系統有利於去不同城市旅遊。

洛杉磯為例，就是一個公交系統不被大部分居民接受的城市，人們更傾向於自己開車。不過乘坐地鐵和公交也不乏為體驗洛杉磯城市風貌的嘗試。其他城市如舊金山、費城、華府、波士頓、芝加哥等大都市，相對來說公交系統使用更普及一些，最為依賴公交系統的恐怕是紐約市。尤其在紐約的城區內，因為停車極其困難，而公交班次十分頻繁，因此，乘坐公交系統比開車便利得多。

不過無論在哪個城市乘坐公交，美國大小城市的公交系統都和谷歌地圖連同，可以直接在上面查看班次和換乘信息，十分準確便利。各大城市的公交通常都是在站台有自動售票機，可以購買單乘、充值卡、月卡等。以洛杉磯為例，需要購買一張TAP卡並充錢。

在更小區域內，則可能有共享單車、滑板車可以作為短暫的交通工具，適合初來乍到時了解街頭巷尾的民眾。例如洛杉磯一些地區有Metro Bike Share，還有比較常見的BIRD電動滑板車共享。

在美國國內旅行，除了乘坐飛機還可選擇火車，尤其在東海岸大城市密集的地區，乘火車在城市之間旅行甚至通勤都是十分常見的。Amtrak是美國最大的鐵路公司，還有中文網站。美國的火車票並不便宜，可能和飛機票不相上下，但是比較舒適，火車站也比機場更少麻煩。長途列車也有臥鋪，不過臥鋪通常需要提前買票。

此外一些路線設有觀光車廂，非常適合新移民了解沿途的當地風景。比較有名的觀光路線包括從洛杉磯到西雅圖兩天一夜的海岸星光號，橫貫美國從舊金山到芝加哥的加州和風號可遍覽雪山、峽谷、沙漠等風光。民眾甚至可以買套票，在沿途下車住上一兩日，再上車繼續前行。

（記者 李雪）

美國 洛杉磯 紐約市

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