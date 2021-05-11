我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

安居美國 新移民須知／免費英語和技能課 資源多

安居美國 新移民須知

英語可以說是新移民在美的必備技能，在中國要花大錢才能上的英語課，在美國其實可以免費獲取的學習機會非常多。而且不僅英語，許多技能課程也能免費或低價上課，是不可多得的資源。

作為英語非母語的人，需要上ESL課程，即「英語作為第二語言」課程。在東西兩岸大城市等人口較多的地區，通常當地都會有許多給移民免費學習英語的課堂。最簡單的方式就是在網上直接搜索所在城市的成人學校「adult school」或社區大學「community college」的免費英語課「free ESL」即可。

各地的成人學校和社區大學的許多經費，都從當地稅費或政府撥款中來，因此基本都有免費英語課，並且是對所有居民開放，無需提供移民身分證明。

除了英語課以外，成人學校和社區大學還提供不少實用的職業技術課程，從入門的電腦課、修圖到汽修、電焊，甚至地產經紀、理財規畫等，也有一些社區大學還發放某些職業類證書。若是想要滿足個人興趣，也還有音樂、美術、瑜伽或其他語言如西班牙語、義大利語等課程。

此外一些城市的市立圖書館也提供各類課程，除了基本的英語課以外，有時還有讀書會、烹飪課、電影課等，通常都是社區活動性質也都免費，或僅收取一些工本費。這類信息可以直接去附近的圖書館，或登入該館的官網通常都可查到。

除了公立教育系統有不少資源以外，各地的許多教會也都會開設多種課程，其中幫助新移民學英語融入社會，也是許多教會重要的一項服務之一。民眾也可直接搜索「教會」、「免費英語課」等關鍵詞找到家附近的資源。

（記者 李雪）

移民 圖書館 義大利

上一則

負擔女兒巨額醫療 丈夫網路籌款

下一則

加州乾旱 41縣供水短缺警報

延伸閱讀

安居美國 新移民須知／美國的信用系統是怎麼回事

安居美國 新移民須知／美國的信用系統是怎麼回事
不滿防疫規定而提告 俄勒岡州教會爆發74人群聚感染

不滿防疫規定而提告 俄勒岡州教會爆發74人群聚感染
安居美國 新移民須知／在美退休 養老金有那些?

安居美國 新移民須知／在美退休 養老金有那些?
安居美國 新移民須知／找工作 如何保護自己基本權益

安居美國 新移民須知／找工作 如何保護自己基本權益
安居美國 新移民須知／買房流程 委託可靠經紀

安居美國 新移民須知／買房流程 委託可靠經紀
聖瑪利諾學區 車窗彩繪籌款搶救師資

聖瑪利諾學區 車窗彩繪籌款搶救師資

熱門新聞

爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播