安居美國 新移民須知／免費英語和技能課 資源多

英語可以說是新移民 在美的必備技能，在中國要花大錢才能上的英語課，在美國其實可以免費獲取的學習機會非常多。而且不僅英語，許多技能課程也能免費或低價上課，是不可多得的資源。

作為英語非母語的人，需要上ESL課程，即「英語作為第二語言」課程。在東西兩岸大城市等人口較多的地區，通常當地都會有許多給移民免費學習英語的課堂。最簡單的方式就是在網上直接搜索所在城市的成人學校「adult school」或社區大學「community college」的免費英語課「free ESL」即可。

各地的成人學校和社區大學的許多經費，都從當地稅費或政府撥款中來，因此基本都有免費英語課，並且是對所有居民開放，無需提供移民身分證明。

除了英語課以外，成人學校和社區大學還提供不少實用的職業技術課程，從入門的電腦課、修圖到汽修、電焊，甚至地產經紀、理財規畫等，也有一些社區大學還發放某些職業類證書。若是想要滿足個人興趣，也還有音樂、美術、瑜伽或其他語言如西班牙語、義大利 語等課程。

此外一些城市的市立圖書館 也提供各類課程，除了基本的英語課以外，有時還有讀書會、烹飪課、電影課等，通常都是社區活動性質也都免費，或僅收取一些工本費。這類信息可以直接去附近的圖書館，或登入該館的官網通常都可查到。

除了公立教育系統有不少資源以外，各地的許多教會也都會開設多種課程，其中幫助新移民學英語融入社會，也是許多教會重要的一項服務之一。民眾也可直接搜索「教會」、「免費英語課」等關鍵詞找到家附近的資源。

（記者 李雪）