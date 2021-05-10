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虐殺10歲童 洛縣檢察長賈斯康又撤死刑

編譯組╱綜合報導
被虐待致死的Anthony Avalos，年僅十歲。（KTLA）
被虐待致死的Anthony Avalos，年僅十歲。（KTLA）

虐待殺害十歲男童的一對男女，因為洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）的「德政」，逃過被判處死刑。

賈斯康上任後撤銷求處死刑的作法，再次引發爭議。ABC7電視台報導，洛縣檢察長辦公室撤銷對蘭卡斯特婦女Heather Maxine Barron和其男友Kareem Ernesto Leiva求處死刑的要求，他們被控虐待並殺害女方的十歲兒子Anthony Avalos。男孩的阿姨和叔叔表示，聽聞賈斯康撤銷死刑要求，他們感到非常痛心。

2019年，時任洛縣檢察長雷西（Jackie Lacey）曾對兩人要求處以死刑。洛縣檢察官Jonathan Hatami批評賈斯康上任後一系列新指示，其中包括「無論如何，判處死刑永遠不是適當的解決方式。」

31歲的Barron和35歲的Leiva被判謀殺和酷刑罪名。他們在2018年將Anthony Avalos虐待致死，面臨最高終身監禁刑期，且無假釋可能。

根據法庭文件，檢察官指控Anthony在生命最後五、六天內遭受兩人嚴厲酷刑，他們虐待、毆打並折磨他。兩人還面臨虐待兒童的指控，Leiva還面臨在家暴下，對家中另一名孩童造成嚴重身體傷害。

Hatami說，「這並非基於新的證據，也並非基於緩解措施或新法律。我堅持兩年前，向法庭宣布特殊委員會的決定。」

這是第二起「被刪除死刑選項」的案件。檢察官Garrett Dameron說，他和檢察官Geoff Lewin在Michael Christopher Mejia案中，被「命令刪除死刑選項」，他因2017年惠提爾警官Keith Boyer和Mdija堂兄弟謀殺案正等待審判。

洛縣檢察長撤銷對Heather Maxine Barron、Kareem Ern...
洛縣檢察長撤銷對Heather Maxine Barron、Kareem Ernesto Leiva死刑要求，他們被控虐殺女方十歲兒子。（KTLA）

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