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在美退休 養老金有那些?

安居美國 新移民須知

移民最為關心的一個問題，便是美國的退休生活如何養老。美國的退休金主要分為社安金、企業或個人退休金計畫以及企業養老金計畫。

社安金（Social Security Tax）是最基本的退休金制度，由聯邦政府主導強制實施，任何在美國合法工作十年以上的美國人或綠卡持有人，每年只要申報所得稅，並符合最低收入要求即可獲得。因此在退休之前，稅前收入的一定比例會被強制交給聯邦政府。參與繳費的民眾在繳滿40個季度，通常來說是十年後，在其退休後便可領取相應的退休福利

其次是比較常見的企業退休金計畫即401K，通常是雇主和僱員共同出資的補充養老福利。一些企業會配比和僱員共同存入一定金額，一些企業則不會出錢。每年有存入金額上限，存入後孳生的利息或收益都有稅收優惠，直到退休時便可開始領出，只是屆時要交所得稅。

另外民眾也可選擇個人負責的退休金計畫，如傳統IRA或Roth IRA。這類帳戶可以在銀行開設，兩種類型的主要差別是存入的錢是稅前或是稅後。和401K一樣，也是，到了退休時便可開始領出。

另外有一些企業和機構還給僱員提供養老金(Pension Plan)作為員工福利之一，雖然目前提供企業養老計畫的機構較少，一些公家機關仍然提供。

通常來說想要享受完全退休福利，需在「完全退休年齡」（full retirement age）退休。這一年齡線根據出生日期，社安局設置了不同的退休年齡，例如1937年以前出生者，完全退休年齡為65歲，1943至1954年出生者完全退休年齡為66歲，1960年後出生者則為67歲。想要在該年齡線之前退休的話即為「提早退休」，最早可從62歲開始獲得福利，但是福利會打八折。而推遲退休的話，福利可以拿的多。

（記者 李雪）

退休金 福利 美國

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