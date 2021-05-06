找工作 如何保護自己基本權益

新移民來美落戶通常需找一份當地的工作，聯邦以及加州 的勞工法較為複雜，但基本保護員工，新移民員工應多了解自己的合法權益。

民眾在找工作時，除了關心可以獲得的工資以外，雇主可能還會提供額外的福利，例如醫保、牙保、眼保、人壽險、退休計畫等，雇主可能會為這些福利支付部分或全部費用。

從聯邦到加州層面，法律都禁止雇主因僱員的種族、膚色、信仰、原國籍、性別、懷孕、年齡、殘障等歧視僱員，這在面試 時也同樣有效。雇主面試時不可要求僱員或面試者出示綠卡或公民證據，更不可因為僱員不是美國公民而拒絕聘用或解僱。

在決定雇用後，僱員需要填寫I-9表格，證明自己符合美國就業資格，屆時需要出示證明文件。之後雇主會根據這些信息在移民局 的E-Verify系統中查詢。新移民若不確定，可以在移民局網站上的Self Check服務查詢自己的就業資格。另外需要填寫W-4，確保雇主會將僱員的聯邦稅款從工資中扣除並代繳至政府。

此外勞工還有一些應有的權利，例如一個班次的出工時間若超過五個小時，需有至少30分鐘用餐時間，不計入工作時間。若一個工作日工作超過八小時，或一個工作周超過40小時，或者任何工作周連續工作第七天，都需付加班費。通常加班費是1.5倍的報酬。但也有加班費是員工正常工資的兩倍的時候，例如一個工作日超過12小時，或一個工作周的連續第七個工作日超過八小時。

此外，幾乎每年加州或各地都會有新的最低薪資水平規定，或新的勞工規定，如果州政府和地方政府的規定不一樣，比如最低時薪地方政府可能較高，都以對勞方有利的為主，民眾可關注新聞報導。

（記者 李雪）