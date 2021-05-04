戶外宣誓 洛城25新移民喜當美國公民

新晉公民舉著美國國旗非常開心。（記者張宏／攝影）

美國公民 及移民服務局(USCIS)3日在洛杉磯市，為25名來自不同國家的新移民，舉辦戶外入籍宣誓儀式，慶祝他們成為美國公民，其中包括來自中國大陸的移民。拜登總統任命的多名移民局 主管，當天也同時在典禮上宣誓就職。

美國移民局2日為拜登總統任命的多名移民局主管舉辦就職儀式。（記者張宏／攝影）

洛杉磯移民局總部後面的戶外草坪3日格外熱鬧，來自15個國家的25人在這裡宣誓入籍，包括阿爾及利亞、亞美尼亞、巴西、中國、哥倫比亞、埃及、薩爾瓦多、伊朗、以色列、墨西哥、菲律賓、韓國、瑞士、泰國和委內瑞拉。移民局幕僚長（USCIS Chief of Staff）Felicia Escobar Carrillo帶領大家發表效忠宣言，恭喜這25人成為美國公民。

新晉公民舉著美國國旗非常開心。（記者張宏／攝影）

儀式簡短莊重，雖然大家都戴著口罩，但難掩激動神情，不少入籍者的家屬，在場外幫忙拍照記錄這特別的時刻。入籍者中有年輕人，也有白髮蒼蒼的長者，在宣讀入籍者名字時，大家逐一上前領取公民證書，儀式後還在自由女神前合影慶祝入籍。

美國公民及移民服務局(USCIS)3日為25名來自不同國家的民眾舉辦戶外入籍儀式。（記者張宏／攝影）

移民局洛杉磯辦公室幕僚長（USCIS Los Angeles Chief of Staff）Roland Lyons表示，恭喜他們成為美國公民，受疫情 影響，公民入籍多數在網上舉行，但現場的感覺無法替代，所以移民局組織限制人數的現場入籍儀式。去年因為疫情，移民局關閉數月，去年6月才開始上班，積累不少案件，及審核面試和入籍等一系列的工作，處理速度會比疫情前緩慢。