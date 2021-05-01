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就醫看病流程 健保扮要角

安居美國 新移民須知

美國醫療水平雖然領先全球，但看病也並不算簡單。了解美國的看病流程，才能在無論是普通看病還是緊急情況都沉著不亂。

初來美國的亞洲居民首先需要了解的是，美國目前沒有全民健保，而美國醫療費又十分昂貴，因此健保非常有必要。根據美國的醫療系統，普通民眾的大部分醫療服務是從「初級保健提供者」（PCP），也稱「家庭醫生」處獲得的。在購買健康保險後，民眾可以選擇屬於保險公司網絡內的家庭醫生。家庭醫生會根據身體情況治療，或轉診給專科醫生。

另外和亞洲多地不同的是，民眾通常需要預約才能得到醫療護理。例如若要看家庭醫生，則需要致電該醫生的辦公室預約，並解釋為何要就醫，如果是生病或受傷，通常會很快便可就醫，但若只是例行的體檢等，則通常需要等待一周至幾周。

在有健保的情況下，醫生或醫院會在治療完後將帳單寄到健保公司，而健保公司會根據其購買的計畫政策支付全部或部分的帳單，通常民眾會有一部分自付費的金額。如果沒有健保，則醫生或醫院會要求病人自己支付費用，民眾若無力承擔醫療帳單，也可能可以獲得聯邦或州府的健康醫療補助。

如果需要緊急治療，除了可以前往醫院的急診部（ER），不太嚴重的話也可前往附近的急診診所（Urgent Care），後者醫療資源雖不如大醫院的急診部，不過費用也相對較低。但急診診所不一定24小時開門，因此需要事先查詢。如果情況更加緊急，已無法自行前往急診，則需撥打911。美國急診室排隊時間長是常年被民眾詬病的一點，通常醫師會根據緊急情況決定看護順序，因此若是並無生命危險的患者，可能需要做好等待的心理準備。

（記者 李雪）

美國 健保 醫療帳單

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