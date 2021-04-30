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安居美國 新移民須知／公立學校教育系統和學制

記者 李雪

相比中國通常將小學一年級至高中三年級歸為12年義務教育，但在美國義務教育還包括了幼兒園（kindergarten），因此通常所說的「K -12（K至12）」就是指幼兒園至12年級的義務教育。不過加州以及共16個州並不將幼兒園列為強制要求入讀。

而在幼兒園之前的學校，則被稱作學前班（Pre-K）。學前班再之前，若是家長需要將幼童送至託管，便是屬於「托兒所」或「日托中心」（Daycare）。因為學前班和日托中心並不屬於義務教育，因此一般需自費，即使是公立小學開設的學前班也會收費。

義務教育部分的公立學校是由學區劃分，學區之內的學校也有各自的範圍劃分，理論上秉持就近入學的原則。通常如果父母在其他學區工作，孩子也可以申請該學區的公立學校，或者居住毗鄰的學區也可跨學區申請，若是有空名額則會招收。而學區內的學生，學校必須招收。

義務教育部分的學制也和亞洲略有不同，通常是小學六年，為幼兒園至五年級；中學三年，六年級到八年級；高中四年，九年級到12年級。學年通常也是8月中至9月初開始到次年5、6月結束，分為秋季學期和春季學期，有較長的暑假和聖誕節寒假，以及較短的春假以及其他節日短假。

義務教育有強制入學年齡，以加州的規定，9月1日及之前滿五歲的孩童便可入學幼稚園，而強制入學年齡為六歲。但又由於加州並不強制要求讀幼兒園，因此其實不少六歲孩童也會直接入讀一年級。

此外還有特許學校（Charter School）也屬於公立，是由官方特許私營。另外被稱為「磁校」的「Magnet School」也屬公立，也稱菁英高中，其課程不同，通常資優生可考入。

教育部 學區 加州

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