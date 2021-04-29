美國房型介紹 獨立屋、康斗、公寓都是啥

來美買房的移民常困擾於美國 有不同房型，如獨立屋、康斗、公寓等的區別。

獨立屋（Single Family House），即獨棟帶有一定土地塊的房屋。屋主不僅擁有這棟房子，還永久擁有這塊土地。在當地政府的許可下，可以改造房屋和土地上的建築。

聯排屋（Townhouse）類似在亞洲被稱為「聯排別墅」的房屋，通常一戶人家擁有其中一棟以及這一棟所占的土地。但這種擁有形式在加州 的法律中並沒正式存在，只是在一些州比較常見。

康斗（Condominium，或簡稱Condo）和公寓（Apartment）兩詞常被混用，但嚴格來說，康斗是開發商建完後出售的，而公寓則是由開發商出租。康斗的建築有時也和聯排屋外貌類似，但所有權不同。

康斗的屋主僅擁有房子牆壁以內的空間，而在房子外部，例如外牆、屋頂、地基、院子、車道乃至小區的公共空間，則是由小區的所有住戶共同擁有。用戶結成組織以HOA的形式，對這些公共空間進行管理，通常會雇用管理公司負責日常維護，而住戶則每月繳納HOA費。康斗的屋主只能改動屋內空間，若是涉及到例如外牆顏色，屋頂瓦片等都需經HOA會議批准。

但獨棟的房屋也可能會有HOA費。這是因一些獨立屋小區也有統一管理的公共空間，而這些空間則是在每一戶房子的土地之外的區域。

移動屋（Mobile Home）可能外表看起來像是簡易的獨立屋，但事實上並不擁有房屋腳下的土地，且需向土地所有者每月繳納地皮租金。雖然名字叫移動屋，理論上可以用拖車移動在別的地皮上，但實際情況中，許多移動屋被設計為並無法移動的樣式。

另外在美國東部如紐約州 常見的合作公寓（Co-Op），在加州也極為罕見。這種房屋相當於是整棟樓的業主集體持有一間公司的股份，而房屋歸這個公司所有。（記者 李雪）