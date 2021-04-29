攻擊餐館、客人 夫婦被控仇恨犯罪 最重恐囚10年

洛杉磯市。（官網下載）

亞美尼亞和土耳其一個世紀前的種族衝突，繼續蔓延南加州，不過在美國法律下，「復仇行動」將以仇恨犯罪 繩之以法。聯邦大陪審團27日起訴去年11月前往洛杉磯比佛利山 一家土耳其餐館鬧事、攻擊商家及客人的一對亞美尼亞裔夫婦，提出「共謀」及「種族仇恨犯罪」等多項控罪，如果控罪成立，兩人最高分別可判十年監禁。

聯邦檢察官表示，執法部門27日逮捕了格蘭岱市23歲女子Harutyun Harry Chalikyan，23歲的格蘭岱男子William Stepanyan稍早已被捕。兩名被告是亞美尼亞社區成員，去年11月參加抗議土耳其對亞美尼亞人軍事侵略的集會中。這對夫婦和其他七人前往比佛利山一家土耳其餐館，他們認為這家餐館是土耳其的象徵，並相信會有土耳其人在場。

當他們到達餐廳時，這對夫婦推翻桌子，打破玻璃，隨後開始衝向顧客，高呼反對反土耳其的口號，同時向在場人員大喊「我們來殺了你！我們會殺了你！」被告向逃離的顧客扔椅子，其中一些人受傷。這些人在警方趕到之前逃離，對餐廳造成2萬元損失。

去年9月，亞塞拜然人與亞美尼亞間爆發爭奪控制納戈爾諾-卡拉巴赫地區的軍事戰鬥，這是自1994年分離主義戰爭結束以來該地區數十年來規模最大的衝突，數百人死亡。這場衝突引起洛杉磯縣亞美尼亞社區騷動，作爲全美亞美尼亞人口最多的地方，格蘭岱等亞美尼亞人社區出現了大型集會和抗議示威活動。