加州警匪追車 15年來476死 去年41死最高

警匪追車常出現意外傷亡事件。（ABC電視台）

僅2020年一年，就有41人在加州 的警察 追車事件中喪生，這是自2006年一項旨在改善安全的州法律生效以來，涉及執法追捕案中死亡最多的一年。

南加州新聞集團（SCNG）對2006年到2020年的15年中，加州公路巡警局（CHP）的數據分析顯示，共有476人因警匪追車而喪生。其中有281名是試圖逃離警方追捕的嫌犯駕駛，94名是可疑車輛中的乘客，還有91位無辜路人以及十名執法官員。

同時，在10萬9941起追車事件中約有四分之一發生碰撞，超過1.5萬人受傷。該新聞集團認為，真實的死傷人數可能更高。因為加州公路巡警的數據來自於警察機構追捕行動的報告，但分析表明，有許多不確定的數字未正確上報或匯總。

有時，警察會追捕非法攜帶武器或是兇殺案嫌犯。但更常見的情況是，警員會因超速、過期的車輛牌照登記、闖紅燈或停車標誌等交通違規行為，追捕駕車者。另外，許多被追的嫌犯駕駛偷來的車。

根據加州法律，在考慮是否要追捕時，警員需權衡嫌犯若逃脫，可能對公眾構成的危險，與追捕所帶來的危險。其中因素可能包括，地點是在住宅區或學校附近、行人數量、警員對該地區的熟悉程度，及天氣道路狀況等。而這一權衡利弊的時間只有幾秒鐘。

但各執法機構對如何權衡的指導原則卻不盡相同。例如安那罕（Anaheim）和橙縣縣警局在內的許多警局，都允許警員運用自己的判斷力。長堤 市警局則要求，若懷疑某人犯有重罪或即將要犯下重罪，或即將造成損害時，可以追車。河濱縣縣警也採用類似標準。但洛杉磯市警局則告誡其警員，不要因輕微的駕駛違法行為或駕駛人未停車就追捕。

然而仍有一些悲劇事件發生，例如去年5月長堤市警員就因追逐一名涉嫌偷走大麻店植物的人，導致嫌犯在一個「行人繁忙」的路口撞死兩名路人。另一例是2017年公路巡警Lucas Chellew因追逐一名騎著疑似偷來摩托車的男子，在路口撞車死亡。

不過數據顯示大部分的追車行動還是平安結束，有60%的情況，警方順利拘捕嫌犯，其餘情況包括警方取消追捕，因為有信心通過其他方式追查到嫌犯，或認為追車太危險，或者嫌犯逃逸無蹤等。