我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

加州警匪追車 15年來476死 去年41死最高

記者李雪／綜合報導
警匪追車常出現意外傷亡事件。（ABC電視台）
警匪追車常出現意外傷亡事件。（ABC電視台）

僅2020年一年，就有41人在加州警察追車事件中喪生，這是自2006年一項旨在改善安全的州法律生效以來，涉及執法追捕案中死亡最多的一年。

南加州新聞集團（SCNG）對2006年到2020年的15年中，加州公路巡警局（CHP）的數據分析顯示，共有476人因警匪追車而喪生。其中有281名是試圖逃離警方追捕的嫌犯駕駛，94名是可疑車輛中的乘客，還有91位無辜路人以及十名執法官員。

同時，在10萬9941起追車事件中約有四分之一發生碰撞，超過1.5萬人受傷。該新聞集團認為，真實的死傷人數可能更高。因為加州公路巡警的數據來自於警察機構追捕行動的報告，但分析表明，有許多不確定的數字未正確上報或匯總。

有時，警察會追捕非法攜帶武器或是兇殺案嫌犯。但更常見的情況是，警員會因超速、過期的車輛牌照登記、闖紅燈或停車標誌等交通違規行為，追捕駕車者。另外，許多被追的嫌犯駕駛偷來的車。

根據加州法律，在考慮是否要追捕時，警員需權衡嫌犯若逃脫，可能對公眾構成的危險，與追捕所帶來的危險。其中因素可能包括，地點是在住宅區或學校附近、行人數量、警員對該地區的熟悉程度，及天氣道路狀況等。而這一權衡利弊的時間只有幾秒鐘。

但各執法機構對如何權衡的指導原則卻不盡相同。例如安那罕（Anaheim）和橙縣縣警局在內的許多警局，都允許警員運用自己的判斷力。長堤市警局則要求，若懷疑某人犯有重罪或即將要犯下重罪，或即將造成損害時，可以追車。河濱縣縣警也採用類似標準。但洛杉磯市警局則告誡其警員，不要因輕微的駕駛違法行為或駕駛人未停車就追捕。

然而仍有一些悲劇事件發生，例如去年5月長堤市警員就因追逐一名涉嫌偷走大麻店植物的人，導致嫌犯在一個「行人繁忙」的路口撞死兩名路人。另一例是2017年公路巡警Lucas Chellew因追逐一名騎著疑似偷來摩托車的男子，在路口撞車死亡。

不過數據顯示大部分的追車行動還是平安結束，有60%的情況，警方順利拘捕嫌犯，其餘情況包括警方取消追捕，因為有信心通過其他方式追查到嫌犯，或認為追車太危險，或者嫌犯逃逸無蹤等。

加州 警察 長堤

上一則

好康報您知

下一則

自然醣褐藻糖膠 減輕化放療引起的副作

延伸閱讀

打完疫苗者「戶外」免戴口罩 加州跟進聯邦新規

打完疫苗者「戶外」免戴口罩 加州跟進聯邦新規
1張圖／加州各縣疫苗接種進度

1張圖／加州各縣疫苗接種進度
1張圖／看加州疫情走勢

1張圖／看加州疫情走勢
加州26日疫情：七天確診陽性率1.2% 比前一天少0.1%

加州26日疫情：七天確診陽性率1.2% 比前一天少0.1%
人口普查出爐 加州人口衰退至3953.8萬 國會少1席

人口普查出爐 加州人口衰退至3953.8萬 國會少1席
近150萬連署有效 罷免紐森成案 預計今年底前投票

近150萬連署有效 罷免紐森成案 預計今年底前投票

熱門新聞

跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20
物價會繼續上漲。（Pexels）

世説新聞／物價瘋漲 未來更貴 專家竟說會漲到這時

2021-04-21 12:53
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

2021-04-24 17:11
加州房產市場交易近幾年都很火熱，但近期卻火熱得有點異常。（unsplash）

世說新聞／房價究竟瘋漲到何時？專家這樣說

2021-04-23 22:08
這名警員到達時，他也沒戴口罩。（視頻截圖）

購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」

2021-04-22 18:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗