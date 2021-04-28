我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

初入美國 如何考駕照

安居美國新移民須知

作為車輪上的國家，在美國絕大多數的城市生活都最好能開車，因此考駕照也是新移民必修課之一。

美國各州交通法規雖略有不同，但大致一樣。但每個州都有自己的汽車管理局，即DMV (Department of Moving Vehicles)，駕照的考核和管理，車輛的登記註冊、過戶等，都由該局管理。美國駕考分為「筆試」和「路考」，大致流程為：填寫申請表格、提供證明文件、繳費、通過筆試、通過視力測試、通過路考即可。

民眾首先需前往所在州的DMV考筆試。最好先登錄官網選擇離自己最近的分局，並預約時間可更省時。到場時需準備身分證件如護照，至少兩種文件證明居住在州境內，如租約、帳單、銀行證明等，此外還應提供社安碼。

若在加州無法證明移民身分，可申請僅用於加州的駕照，可在官網查看可用的身分證明文件列表。

加州申請費目前為38元，繳費後即可筆試。在前往筆試前，民眾可在網上搜索公開題庫，或手機應用程式方便刷題，考試時也可要求提供中文版試題。若一次沒過，12個月內有三次機會免費再考，若超過三次需重新繳費。

通過筆試後會獲得一張紙質臨時駕照，持該證可在其他有駕照者陪同下駕車。通常華裔民眾會尋求親友陪練或找駕校教練，各家駕校收費各異，需民眾自己判斷。若是已會駕車的民眾，也可當場立馬預約路考。其他民眾路考前則需上官網預約時間。路考全程約15至20分鐘，路線由考官決定，但通常就在所在DMV周圍社區街道。若路考三次不過，需再交錢並從筆試開始重考。

如在原住國有駕照，按包括加州在內的一些州法，可暫時使用原國駕照上路。但若被認為是本州居民，則需用本州駕照。所謂本州居民主要包括在該州滯留六個月以上者，具體信息可參看官網：dmv.ca.gov。

（記者 李雪）

駕照 加州 美國

上一則

洛杉磯著名華人區 聖瑪利諾學區總監突然辭職

下一則

聖瑪利諾學區籌款 5月1日免費車窗彩繪

延伸閱讀

打完疫苗者「戶外」免戴口罩 加州跟進聯邦新規

打完疫苗者「戶外」免戴口罩 加州跟進聯邦新規
1張圖／加州各縣疫苗接種進度

1張圖／加州各縣疫苗接種進度
1張圖／看加州疫情走勢

1張圖／看加州疫情走勢
換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機

換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機
加州26日疫情：七天確診陽性率1.2% 比前一天少0.1%

加州26日疫情：七天確診陽性率1.2% 比前一天少0.1%
紐約州駕照筆試 可在線進行

紐約州駕照筆試 可在線進行

熱門新聞

跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20
物價會繼續上漲。（Pexels）

世説新聞／物價瘋漲 未來更貴 專家竟說會漲到這時

2021-04-21 12:53
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

2021-04-24 17:11
加州房產市場交易近幾年都很火熱，但近期卻火熱得有點異常。（unsplash）

世說新聞／房價究竟瘋漲到何時？專家這樣說

2021-04-23 22:08
這名警員到達時，他也沒戴口罩。（視頻截圖）

購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」

2021-04-22 18:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗