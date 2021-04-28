初入美國 如何考駕照

作為車輪上的國家，在美國 絕大多數的城市生活都最好能開車，因此考駕照 也是新移民必修課之一。

美國各州交通法規雖略有不同，但大致一樣。但每個州都有自己的汽車管理局，即DMV (Department of Moving Vehicles)，駕照的考核和管理，車輛的登記註冊、過戶等，都由該局管理。美國駕考分為「筆試」和「路考」，大致流程為：填寫申請表格、提供證明文件、繳費、通過筆試、通過視力測試、通過路考即可。

民眾首先需前往所在州的DMV考筆試。最好先登錄官網選擇離自己最近的分局，並預約時間可更省時。到場時需準備身分證件如護照，至少兩種文件證明居住在州境內，如租約、帳單、銀行證明等，此外還應提供社安碼。

若在加州 無法證明移民身分，可申請僅用於加州的駕照，可在官網查看可用的身分證明文件列表。

加州申請費目前為38元，繳費後即可筆試。在前往筆試前，民眾可在網上搜索公開題庫，或手機應用程式方便刷題，考試時也可要求提供中文版試題。若一次沒過，12個月內有三次機會免費再考，若超過三次需重新繳費。

通過筆試後會獲得一張紙質臨時駕照，持該證可在其他有駕照者陪同下駕車。通常華裔民眾會尋求親友陪練或找駕校教練，各家駕校收費各異，需民眾自己判斷。若是已會駕車的民眾，也可當場立馬預約路考。其他民眾路考前則需上官網預約時間。路考全程約15至20分鐘，路線由考官決定，但通常就在所在DMV周圍社區街道。若路考三次不過，需再交錢並從筆試開始重考。

如在原住國有駕照，按包括加州在內的一些州法，可暫時使用原國駕照上路。但若被認為是本州居民，則需用本州駕照。所謂本州居民主要包括在該州滯留六個月以上者，具體信息可參看官網：dmv.ca.gov。

（記者 李雪）