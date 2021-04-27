河濱縣華女 涉嫌非法情色交易被捕

被捕涉嫌非法情色交易的華女于昕梅。（警方提供）

河濱縣警局打擊人口販賣執法警員近日在拉昆塔市（La Quinta），拘捕一名涉嫌從事非法情色交易華女 。據警方表示，這起案件無其他嫌犯。近幾個月以來，警方在打擊非法情色交易行動中，已拘捕多名華女。

河濱縣警局拉昆塔特別執法隊22日在Highway111街78-900號街區一處住宅調查。警方稱，有居民舉報，該住宅涉嫌情色交易，出入人員可疑。警方確認49歲華女于昕梅（Yu, Xinmei譯音，沙漠熱泉市居民)，涉嫌從事非法情色交易被捕，拘押在印地歐市John J Benoit Detention Center。警方表示，無人口販賣受害者。

就在一周前，河濱縣警局與沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）警方，在當地拘捕一名華女，涉嫌非法情色交易。該華女47歲，何燕瑩（Yanying He,譯音），標蒙市居民。在這起案件中警方未發現其他嫌犯。

河濱警方多次在內陸打擊非法情色交易，2020年9月下旬警方接到民眾舉報，在沙漠熱泉市突擊一棟住宅，位於Palm街14-200號，拘捕涉嫌非法情色交易華女王艷（Yan Wang,譯音）50歲。警方確認，住宅內只有嫌犯一人從事情色交易。

警方於9月初在棕櫚泉 市拘捕兩名華女涉嫌從事情色交易，分別是57歲淑英（譯音）和42歲蘇雲（譯音），分別是洛杉磯 拉米拉達市（La Mirada）和棕櫚泉市居民。