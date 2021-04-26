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亞裔男收仇恨信 寄件處竟是山達基教會？

記者李雪／綜合報導
信封上寫了「功夫流感」和 「去死中國佬」。（福斯新聞截圖）
信封上寫了「功夫流感」和 「去死中國佬」。（福斯新聞截圖）

一名家住洛杉磯縣托倫斯（Torrance）市的男子，近日收到一封亞裔仇恨的郵件，該郵件將南加州的山達基教會（Church of Scientology）作為寄信人地址。

據福斯新聞（FOX 11）報導，當事人只透露名叫Alex，他在全家出遊回家後收到這封信，信封上寫著他的名字，包括Alex和他的證件名，然後寫了反亞裔的誹謗包括「功夫流感」（Kung Flu）和 「去死中國佬」（Die-Ch ** k）。而寄信人地址是位於商業市（Commerce）的山達基教會。

他收到信後沒有立即打開信，而是向托倫斯警察局提交報告。不過他允許福斯新聞的記者替他打開信，裡面是一張題為「人權的故事」的DVD光碟。Alex表示，不知道這樣做的目的是什麼，其內容並沒有仇恨而在信件外部仇恨。

據福斯新聞報導，這張光盤的「人權的故事」的官方網站，正是山達基教會贊助，該網站提供DVD作為教育工具包的一部分。但是只要輸入姓名和地址，任何人都可以獲得免費光盤。

山達基教會否認與這封信有關，教會稱，郵寄標籤是根據網站上表格的填寫方式自動生成的。教會在聲明中說，「這封信顯然是偽造的。有人填寫了在線請求表，以提供有關我們的人權運動的信息。這會自動回應他們提供的姓名和地址。無論誰使用了包含冒犯性仇恨言論的虛假姓名，都會造成不快」。

托倫斯警察局正將此案列為仇恨犯罪案調查，上月該局還發表聲明，表示會致力於「大力調查」其管轄範圍內任何仇恨犯罪的報告。

根據維基百科全書，山達基（英語：Scientology），非正式的中文譯名包括「科學神教」和「科學教」，是一套信仰與修行活動的體系及宗教，由L·羅恩·賀伯得（ L. Ron Hubbard）所創立。山達基一開始就飽受爭議，它常被媒體、前山達基人描述為一個邪教。

Alex表示，不知道這樣做的目的是什麼，其內部並沒有仇恨而在信件外部仇恨。（福斯...
Alex表示，不知道這樣做的目的是什麼，其內部並沒有仇恨而在信件外部仇恨。（福斯新聞截圖）

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