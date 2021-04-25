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舉報雇主被開除？ 專家籲員工留紀錄

記者謝雨珊／洛杉磯報導
食品雜貨店和藥品零售店僱主，必須在疫情期間繼續工作的員工提供英雄工資，每小時需額外支付五元。（本報檔案照）
食品雜貨店和藥品零售店僱主，必須在疫情期間繼續工作的員工提供英雄工資，每小時需額外支付五元。（本報檔案照）

少數族裔媒體服務中心22日在線上邀請專家，講解移民的工資及勞工權益。其中探討洛縣針對必要工作者及反對報復（Anti-Retaliation) 保護法及英雄工資（Hero Pay）條例。專家強調，無論移民身分為何，只要受到雇主不公報復對待時，都有權舉報；當然也有權獲得英雄工資。

洛縣消費及商務部門的薪資執行調查組組長Rose Basmadzhyan在線上會議中，介紹有關勞工薪資及權益。談到這一年來接獲不少員工的抱怨案件，多是在舉報員工自己「好心」督促雇主遵守防疫措施，沒想到隔幾天後，沒來由地遭開除。Basmadzhyan表示，這類案件屢見不鮮，通常該組接獲舉報，並會進一步調查雇主是否有「報復心態」。若找不到任何員工應該被開除的理由，雇主通常會遭調查部門開單，甚至遭罰每日1萬元的罰金。倘若員工決心提告，雇主也可能吃上官司，最終還得賠償員工損失的工資。

話雖是如此，但勞工法律師Yvonne Medrano在線上坦言「多數員工受到報復性對待，反而是不敢告發雇主」。Medrano表示，許多人受到新冠疫情衝擊而失業，疫情期間工作難找，為了生存下去，多的是員工受到報復性對待，生怕丟了工作而繼續承受不法的工資對待，或是不敢舉報店家不遵守防疫措施等。尤其是無證移民，倘若因為舉報丟失了工作，他們除了沒錢賺以外，因為身分問題，無法向政府申請失業補助金。

Basmadzhyan呼籲勞工別因移民身分而不敢舉報或對雇主有要求，反對報復保護法及英雄工資適用於所有身分的勞工。她強調，該部門永遠站在勞工這一方。她也提到，若接獲的舉報多是在某個行業，該部門會自主介入調查，不需等到勞工舉報。Medrano建議員工，平日工作若遇到不公待遇，最好找方法記錄起來，強而有力的證據，贏面機會大。

根據洛縣縣政委員會日前通過的一項緊急法令，食品雜貨店和藥品零售店僱主，必須在疫情期間繼續工作的員工提供英雄工資，每小時需額外支付五元。該法令只對300人或以上的全國連鎖商家，且每個店面擁有十名以上雇員的商家有效。Basmadzhyan對此強調，企業無論如何都得遵守該法，每小時必須額外支付滿五元，否則就是違法。

勞工法律師Yvonne Medrano。（線上截圖）
勞工法律師Yvonne Medrano。（線上截圖）
洛縣消費及商務部門的薪資執行調查組組長Rose Basmadzhyan。（線上截...
洛縣消費及商務部門的薪資執行調查組組長Rose Basmadzhyan。（線上截圖）

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