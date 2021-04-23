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疫情趨緩 亞市搶竊案頻傳

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞市近日盜竊案件依舊頻繁，隨著疫情趨緩，民眾戶外活動增加，警方提醒民眾要注意安全，留意身邊可疑的人。（檔案圖）
亞市近日盜竊案件依舊頻繁，隨著疫情趨緩，民眾戶外活動增加，警方提醒民眾要注意安全，留意身邊可疑的人。（檔案圖）

亞凱迪亞（Arcadia）一名男子為偷香奈兒香水，躲在洗手間大半天。另一名女搶匪在商場搶劫女子的皮包。

亞市近日盜竊、搶劫案件依舊頻繁，隨著疫情趨緩，民眾戶外活動增加，警方提醒民眾要注意安全，留意身邊可疑的人。

14日下午3時50分，位於Baldwin大道400號的西野商場報案商場發生商業盜竊。根據監控錄像顯示，一名男子藏在商場的男性洗手間直到晚上商場關門，至少躲藏三個小時。商場關門後，這名男子出來跑到香奈兒的櫃檯，偷走價值1400元的香水。這名男子是一名白人或西裔，年齡在30至40歲之間，戴著紅色和黑色格子棒球帽，身穿紅色外套和淺色褲子。

亞市停車場盜竊搶劫的案例也再次發生，亞市南Baldwin大道1201號的Burlington商場停車場，12日下午5時34分發生搶劫。調查顯示受害人當時在停車場，一名女性嫌犯衝過來將她推到在地上，奪走她的手袋，從裡面拿走了受害者的現金。嫌犯是非裔女性，大約18歲到30歲左右，約5呎3吋高，重170磅，身穿黑色服裝。

亞市警方提醒民眾在外出時，要留意身邊有無可疑的人接近，上車後最好立即鎖上車門。外出也盡量少帶現金，保持警惕性。

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