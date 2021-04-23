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電話詐騙百變 AARP樂齡會專家大破解

記者張宏／洛杉磯報導
AARP樂齡會及樂活50加(Happy50Plus)特別於22日共同舉辦Zoom線上講座。（Zoom截圖）
AARP樂齡會及樂活50加(Happy50Plus)特別於22日共同舉辦Zoom線上講座。（Zoom截圖）

申請紓困金、醫療帳單、網戀、討債、假公安，都是近來常見的電話詐騙招式。

如何保護自己和家人免於受騙，AARP樂齡會及樂活50加（Happy50Plus）22日共同舉辦Zoom線上講座。AARP樂齡會的防詐騙專家黎秉倫（Alan Lai）講述常見的各類詐騙案，並解析真實跨國和國內詐騙案例，及如何提防受騙。

黎秉倫在演講前，調查線上數十人是否曾收到過詐騙電話，結果80%接到過詐騙電話。他表示，電話詐欺在華人社區日益普遍，且犯罪手法多樣化。比如有的是聲稱新冠變種 ，可提供抗病毒的疫苗，千載難逢機會，要馬上回覆。還有假意可申請且還能申請更多政府紓困金。以及假裝專門幫助小企業的貸款中心，聲稱幫忙很快辦理貸款。

兩年前西雅圖有受害人被騙11萬元，當時就是接到聲稱中國公安的電話，確認了受害人出生日期和護照號碼，然後表示破獲假護照集團，其中一個護照是受害人，利用受害人恐懼心理恐嚇詐騙錢財。

他說，還有假扮是信用卡或貸款公司追債，有些受害人著急把個人資料洩露，還有醫療器材詐騙和聯邦醫療保險有關的詐欺等。還有騙子冒充公司老闆索取財務相關信息等，騙子手法花樣繁多。

如有人遭遇信用卡詐欺時，黎秉倫建議一定要報警留下案件號碼，這樣方便未來向信用局報告發現詐欺記錄的時候解釋清楚。

線上也有民眾關心世界日報之前報導的網戀詐欺，很多人也擔憂被捲入類似的騙局。黎秉倫表示，碰到這種情況，千萬不要輕易相信對方說什麼。這類騙錢都是長線投資，每天都噓寒問暖，甜言蜜語，等受害人已墜入愛河，就用不同的藉口，如家人生病或跨國生意等詐騙錢財。建議在確認對方是真心之前，不要借錢給對方。同時多參與社交，有些信息可分享。

若想證實消息真偽，除了官方網站，也可電話AARP樂齡會中文熱線888-832-1888，AARP樂齡會詐騙熱線（英文）：877-903-3360，樂活50加熱線：800-881-3466。

AARP樂齡會的防詐騙專家黎秉倫建議民眾如想證實消息真偽，可電話AARP樂齡會中...
AARP樂齡會的防詐騙專家黎秉倫建議民眾如想證實消息真偽，可電話AARP樂齡會中文熱線。（Zoom截圖）

詐騙 詐欺 紓困金

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