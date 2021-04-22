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女大生失蹤遇害25年 曾埋屍兇嫌父親家後院

記者王若然╱綜合報導
Paul Flores及其父親Ruben Flores。（Fox）
Paul Flores及其父親Ruben Flores。（Fox）

聖路易奧比斯波加州州立工藝大學（California Polytechnic State University）女生Kristin Smart失蹤25年後，警方終於在洛杉磯逮捕嫌犯、她當時的同學Paul Flores和他的父親Ruben Flores。法庭文件顯示，Kristin Smart的遺體曾被埋在Ruben Flores家後院，最近才被移走。

80歲的Ruben Flores對幫助掩蓋謀殺案，幫助處理遺體的指控拒不認罪。他的兒子，現年44歲Paul Flores對謀殺指控也不認罪。

Paul Flores是Kristin Smart於1996年5月25日失蹤前見到的最後一人。當時有目擊證人表示Kristin Smart在一校外聚會上喝醉了，Kristin Smart說Paul Flores會送她回宿舍。

法庭文件指出，聖路易奧比斯波警局掌握生物學證據，顯示Kristin Smart的遺體曾被埋在Ruben Flores靠近Arroyo Grande家中後院的地板下。

檢察官Christopher Peuvrelle說，警方對後院地板進行全面挖掘，證據顯示有遺體埋在這裡，最近被轉移走了。通過從挖掘工作獲得的證據，可合理認為Ruben Flores知道Kristin Smart遺體的位置。如果他獲得保釋，很有可能會繼續幫助Paul Flores逃脫罪行，掩蓋Kristin Smart的遺體。

負責該案的聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）檢察官表示，他們正在調查Paul Flores是否在他居住了15年的洛杉磯市聖彼渚（San Pedro）地區對婦女進行性侵犯。洛市警局透露，探員收集到的證據顯示，Paul Flores涉嫌兩次性侵犯。麗浪多灘（Redondo Beach）警方2013年向洛縣檢察官提出針對他的強姦案，檢察官最終因證據不足拒絕起訴。

Paul Flores被捕。（聖路易奧比斯波警局）
Paul Flores被捕。（聖路易奧比斯波警局）

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