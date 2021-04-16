運賭城垃圾騙加州回收款 活逮6人1在逃

六名男子涉嫌一項回收欺詐計劃，將數噸垃圾從拉斯維加斯運入加州以收取州贖回款，被捕。（Getty Images）

有錢能使鬼推磨，垃圾也能賺大錢。不過這次包括一些大型回收公司在内的垃圾回收醜聞，卻被有關部門逮個正著，六人被捕並面臨欺詐起訴。

聖伯納汀諾縣宣佈，六名男子涉嫌一項回收欺詐計劃，他們將數噸垃圾，從拉斯維加斯賭場運入加州 ，以收取州回收款被捕。

聖伯納汀諾縣有關部門今年2月向聖伯納汀諾縣地檢署舉報，指控七名男子犯有共謀、大盜竊和非法回收等多項罪行，被告包括加州第三大回收處理機構、西海岸廢物處理公司（West Coast Waste Industries）的老闆。

據加州檢察長辦公室和CalRecycle計畫的聲明，目前起訴的七人中有六人被捕，一人在逃。

加州多年來以償還部分贖回款的方式，鼓勵民眾參與垃圾回收計劃，包括永久性垃圾，當民眾將用完的塑膠瓶和玻璃瓶退回到經過認證的回收中心時，可獲得一定退款。

但也就成了一些有心人士鑽漏洞。去年，七人團夥用卡車將數萬磅的鋁和塑膠飲料容器，從拉斯維加斯賭場運送到南加 州回收中心，然後以每個收取五至十美分現金退款。有關部門在四個月調查中，從西海岸廢物處理公司查獲了30多萬元現金收入。

檢方稱，除了從拉斯維加斯一家回收中心進口塑膠瓶、玻璃瓶和鋁製飲料瓶外，這些人還被指控對數以噸計不存在，或以前贖回的回收垃圾，提出虛假贖回金索賠。