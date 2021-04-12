川粉發起 成立南加華人參政協會

南加華人參政協會發起人「老頑童」Michael Yang。（Michael Yang提供）

南加 州部分華人 成立「南加華人參政協會」，身為「川粉」的發起人Michael Yang表示，成立目的是集中華人選民力量從基層做起，支持協會認可符合華人利益參選人競選，同時為華人參政維權發聲。

Michael Yang指出，該協會於兩月前籌備成立，已經成立理事會並設協會工作群，目前有成員數十人，希望能吸納數千人參與。成立宗旨是不分黨派，尊重美國 傳統價值觀。目前該協會透過自媒體平台「華人之窗」傳播協會成員所需資訊。

他表示，他是前總統川普的粉絲，也到過首都華盛頓參加挺川大會。總統大選結束後，一些川粉建立各種群，互相爭論選情。他感到華人參政熱情被激發出來，更多人開始關心美國政治。有了參政激情，不能一盤散沙，需要組織起來，發出華人參政更強大聲音，所以開始創辦南加華人參政協會。他說，南加華人參政協會從基層做起，對協會認可、符合華人利益的參選人給予支持，並付諸造勢行動。

對於目前美國社會發生的一系列針對亞裔仇恨犯罪情況，他認為，要將焦點集中在反暴力方面，督促警方強化治安。如果只是將目標定在族裔歧視及仇恨，反而造成族群進一步分裂，令亞裔不安和恐懼。

Michael Yang還有一個大家熟悉的稱呼「老頑童」，他多年前成立華人休閒登山健身組織，經常組織成員登山鍛練。他說，他自己就是運動愛好者，華人要注意強身健體，把身體鍛練強壯，就不會輕易被人欺侮。