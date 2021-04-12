台灣會館治安講座 陳祥寧：遭搶別反抗

主講人陳翔寧。（視屏截圖）

南加州大洛杉磯台灣 會館11日舉辦線上座談會，邀請在洛杉磯縣警局天普分局擔任14年義警陳祥寧(Ed Chen)，主講預防犯罪與社區安全知識。他強調，一旦遇到搶劫，不要反抗，而是按照劫匪要求去做，記住劫匪特徵，然後報警。

陳祥寧說，聽到很多人說要買武器或防狼噴劑自衛，但首先要學會使用，一旦發生被嫌犯攻擊，切勿讓對方奪取利用。他表示，平時也要多留意購物中心、銀行、餐飲地點周圍環境，結束後上車先鎖門，然後再啟動離開。同時勿要將貴重物品放在車內。

這次講座背景是在現今亞裔 族群常成為犯罪的受害者和犧牲品，尤其COVID-19疫情發生後，美國社會部分人對亞裔族群不滿情緒急劇上升，讓華人很多人內心產生恐懼和不安。洛僑中心主任張皓鈞、台灣會館董事長陳柏宇等參加並致辭。

陳祥寧表示，將保險箱安置在室內安全牢靠隱蔽地方，就是安裝報警及燈光照明系統。平時注意留意社區陌生可疑人、與鄰居交流互相留下聯絡資訊、一旦發現可疑人或事可及時溝通報警。同時還要獲得警方提供更多資源，有當地警局業務熱線電話。

他強調，希望多與住家周圍鄰居多溝通，鄰里守望互相照應，可避免犯罪發生。外出多日時，可申請當地警局替住家外出度假巡邏業務。